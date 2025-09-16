Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del dimecres 17 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

ANGLÈS

Emiliano Tapia Moya

Ha mort als 47 anys. Era casat amb Kimberli Yulisa Arrazola Banegas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

BANYOLES

Jordi Llorens Pons

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Teresa Colomer Casas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BESCANÓ

Àngela Malagelada Horta

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Soler Torrent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

José Jiménez Madrid, «El Pilli»

Ha mort als 90 anys. Era casat amb María González Rodríguez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Francisco Oliveras Aroher

Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FORNELLS DE LA SELVA

Patricia Gaston Simona Eyskens

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLERS

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia serà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Ángeles Santaella Peña

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Antonio Guijarro Candela. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Àngel Navarro Rodero

Ha mort als 82 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents