Necrològiques del dimecres 17 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ANGLÈS
Emiliano Tapia Moya
Ha mort als 47 anys. Era casat amb Kimberli Yulisa Arrazola Banegas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
BANYOLES
Jordi Llorens Pons
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Teresa Colomer Casas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BESCANÓ
Àngela Malagelada Horta
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Soler Torrent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
BLANES
José Jiménez Madrid, «El Pilli»
Ha mort als 90 anys. Era casat amb María González Rodríguez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Francisco Oliveras Aroher
Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Herminia Cañadas Ariza
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
FORNELLS DE LA SELVA
Patricia Gaston Simona Eyskens
Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLERS
Herminia Cañadas Ariza
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia serà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Ángeles Santaella Peña
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Antonio Guijarro Candela. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Àngel Navarro Rodero
Ha mort als 82 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
