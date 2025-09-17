Necrològiques del dijous 18 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Anglès
Emiliano Tapia Moya
Ha mort als 47 anys. Era casat amb Kimberli Yulisa Arrazola Banegas. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Rosa Rovirota Masó
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Prujà Oliveras. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.
FIGUERES
Avelino Martinez Martinez
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Paquita Giró Pararols. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
GIRONA
Lluís Font Valls
Ha mort als 78 anys. Era vidu d’Anna Casadevall. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Rosa Burch Mutgé
Ha mort als 100 anys. Era vídua d’Ernest Dalmau Corominas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
L’ESTARTIT
Alfredo Artalejo Sánchez
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Montserrat Frigola Planas. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
LLAGOSTERA
Joan Frigola Calvet
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Catalina Nonell Dalmau. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
OLOT
Víctor Sotos Olmeda
Ha mort als 88 anys. Era vidu de María Ibáñez Sánchez. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous , a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Núria Torramadé Ribas
Ha mort als 70 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Luis Guardiola Castro
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maribel Rivas Batista. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
