Necrològiques del divendres 19 de setembre de 2025
AMER
Maria Baxes Cantal
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Isidre Martí Masachs. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia d’Amer.
CASSÀ DE LA SELVA
Maria Vidal Bosch
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Àngel Ferrer Rufí. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
GIRONA
Lluís Font Valls
Ha mort als 78 anys. Era vidu d’Anna Casadevall. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Núria Hidalgo Moles
Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
PLATJA D’ARO
Mateo Castaño Bellet
Ha mort als 84 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Consolación Bermejo Bermejo
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Juan Tallero Mateo. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SALT
Paco Pérez Sánchez
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Francisca Granados Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Àngela Moner Bardera
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Melció Casals. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Luis Guardiola Castro
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maribel Rivas Batista. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Carlos Feliu Llauger
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Dolors Sala Osta i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Maria Quintanas Teixidor
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Soldevila Pla. Residia a Sant Miquel de Campmajor. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Campmajor.
