Necrològiques del divendres 19 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AMER

Maria Baxes Cantal

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Isidre Martí Masachs. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia d’Amer.

CASSÀ DE LA SELVA

Maria Vidal Bosch

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Àngel Ferrer Rufí. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

GIRONA

Lluís Font Valls

Ha mort als 78 anys. Era vidu d’Anna Casadevall. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Núria Hidalgo Moles

Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PLATJA D’ARO

Mateo Castaño Bellet

Ha mort als 84 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Consolación Bermejo Bermejo

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Juan Tallero Mateo. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SALT

Paco Pérez Sánchez

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Francisca Granados Quintana. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Àngela Moner Bardera

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Melció Casals. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Luis Guardiola Castro

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maribel Rivas Batista. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Carlos Feliu Llauger

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Dolors Sala Osta i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Maria Quintanas Teixidor

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Soldevila Pla. Residia a Sant Miquel de Campmajor. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Campmajor.

