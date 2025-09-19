Necrològiques del dissabte 20 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
ARGELAGUER
Maria Planas Pararols
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Vilanova Vilanova. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 matí, a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.
FIGUERES
María Pérez Ortega
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Jose Alba Cardenas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Maria Fores Dachs
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Maria Elena Suàrez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Núria Hidalgo Moles
Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Miquel Cabruja Font
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Dolors Ubach Posas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Jordi Blavia i Bergós
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maroa del Carme Carulla Contreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLANÇÀ
Jerónima Pascual Corrales
Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Antonio Díaz Sedano. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
LLAGOSTERA
Dolors Pibernat Genové
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Emili Gispert Valentí. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
LLORET DE MAR
Enrique Jiménez Jordan
Ha mort als 83 anys. Era casat amb María Teresa Benedicto Plumed. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
OLOT
Salvador Cros Ventura
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Maria Teresa Masó Guinó. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALS
Rosa Gumà Martí
Ha mort als 74 anys. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PLATJA D’ARO
Mateo Castaño Bellet
Ha mort als 84 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SALT
Àngela Moner Bardera
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Melció Casals. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUíXOLS
Maria Parra García
Ha mort als 69 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Francisco Mena Arias
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Catalina Valdivieso Peláez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Francisco Javier Gratacós Varela
Ha mort als 65 anys. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a cementiri municipal de Vilabertran.
VILOBÍ D'ONYAR
Maria Dolors Noguer Figueras
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pere Borrell Batllosera i tenia dos fills. Residia a Vilobí d´Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.
