Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del dissabte 20 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

ARGELAGUER

Maria Planas Pararols

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Vilanova Vilanova. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 matí, a la parròquia de Santa Maria d’Argelaguer.

FIGUERES

María Pérez Ortega

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Jose Alba Cardenas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Josep Maria Fores Dachs

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Maria Elena Suàrez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Núria Hidalgo Moles

Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Miquel Cabruja Font

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Dolors Ubach Posas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Jordi Blavia i Bergós

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maroa del Carme Carulla Contreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLANÇÀ

Jerónima Pascual Corrales

Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Antonio Díaz Sedano. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

LLAGOSTERA

Dolors Pibernat Genové

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Emili Gispert Valentí. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

LLORET DE MAR

Enrique Jiménez Jordan

Ha mort als 83 anys. Era casat amb María Teresa Benedicto Plumed. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

Salvador Cros Ventura

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Maria Teresa Masó Guinó. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALS

Rosa Gumà Martí

Ha mort als 74 anys. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PLATJA D’ARO

Mateo Castaño Bellet

Ha mort als 84 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SALT

Àngela Moner Bardera

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Melció Casals. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUíXOLS

Maria Parra García

Ha mort als 69 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Francisco Mena Arias

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Catalina Valdivieso Peláez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Francisco Javier Gratacós Varela

Ha mort als 65 anys. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a cementiri municipal de Vilabertran.

VILOBÍ D'ONYAR

Maria Dolors Noguer Figueras

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pere Borrell Batllosera i tenia dos fills. Residia a Vilobí d´Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents