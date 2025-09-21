Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Amer

Francisco Sánchez López

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Jesús Adán Navarro. Residia a Amer.

El Far d'Empordà

Demetri Tetilla Gaspar

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Marta Llaó Bret. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Maria Juana Robles Martínez

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Antonio Montoro Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Garriguella

Francisco Cortés Àngel

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Vicenta Vázquez Fernández. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Núria Hidalgo Moles

Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Jordi Blavia i Bergós

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maroa del Carme Carulla Contreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Rosa Maria Mestres Perpinyà

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Sabrià Coll. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Les Planes d’Hostoles

Siscu Cahís Gili

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Concepción Carola Sau. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

Lloret de Mar

Enrique Jiménez Jordan

Ha mort als 83 anys. Era casat amb María Teresa Benedicto Plumed. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Olot

Àngela Viguet Canal

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Solé Dial. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Katy Lozano Lozano

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Guillermo Sierra Alonso. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós-Calonge

Lídia Ros Fullà

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Jaume Caixàs Llagostera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Quart

Joan Bonmatí Riera

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Montserrat Bertran Brun. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Roses

Elvira Grabulós de Haro

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Marcel Abad Lloret. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

TEMES

