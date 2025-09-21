Necrològiques del 21 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Amer
Francisco Sánchez López
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Jesús Adán Navarro. Residia a Amer.
El Far d'Empordà
Demetri Tetilla Gaspar
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Marta Llaó Bret. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Maria Juana Robles Martínez
Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Antonio Montoro Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Garriguella
Francisco Cortés Àngel
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Vicenta Vázquez Fernández. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Núria Hidalgo Moles
Ha mort als 92 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Jordi Blavia i Bergós
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maroa del Carme Carulla Contreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Rosa Maria Mestres Perpinyà
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Sabrià Coll. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Les Planes d’Hostoles
Siscu Cahís Gili
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Concepción Carola Sau. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
Lloret de Mar
Enrique Jiménez Jordan
Ha mort als 83 anys. Era casat amb María Teresa Benedicto Plumed. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Olot
Àngela Viguet Canal
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Solé Dial. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Katy Lozano Lozano
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Guillermo Sierra Alonso. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós-Calonge
Lídia Ros Fullà
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Jaume Caixàs Llagostera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Quart
Joan Bonmatí Riera
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Montserrat Bertran Brun. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Roses
Elvira Grabulós de Haro
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Marcel Abad Lloret. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Les comarques gironines, en alerta: Bombers i Protecció Civil avisen de fortes pluges diumenge