Necrològiques del 23 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Arbúcies
Josep Aymerich Busquets
Ha mort als 74 anys. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.
Calonge
José María Caballero del Rio
Ha mort als 79 anys. Tenia quatre fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Dolors Callís Borrat
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Perpiñà Vilardell i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Aleix Alburnà Buscató
Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demàdimecres, a les 15 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Antoni Fernández Ortega
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Glòria Català Gómez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Jordi Morancho Carcamo
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Les Planes d’Hostoles
Josep Puigvert Oliveras “En Josep de Can Cadet”
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Rosa Maria Molas Reixach i tenia tres filles. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
Lloret de Mar
Joaquim Arpí Montero
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Roca Diego i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Olot
Joan Mercader Suñer
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Núria Mas Cuadrado i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
Riudaura
Pilar Martínez Vil
Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Enric Tarrida Carriere i tenia tres fills. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent del cementiri d’Olot.
Santa Coloma de Farners
Francisco Piedra Ávila
Ha mort als 43 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.
Sarrià de Ter
Rafael Gil Luque
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Manoli Rodríguez Zarco. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
