Necrològiques del 23 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Aleix Alburnà

Aleix Alburnà / .

Arbúcies

Josep Aymerich Busquets

Ha mort als 74 anys. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.

Calonge

José María Caballero del Rio

Ha mort als 79 anys. Tenia quatre fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Dolors Callís Borrat

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pere Perpiñà Vilardell i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Aleix Alburnà Buscató

Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demàdimecres, a les 15 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Antoni Fernández Ortega

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Glòria Català Gómez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Jordi Morancho Carcamo

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Les Planes d’Hostoles

Josep Puigvert Oliveras “En Josep de Can Cadet”

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Rosa Maria Molas Reixach i tenia tres filles. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

Lloret de Mar

Joaquim Arpí Montero

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Roca Diego i tenia vuit fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Olot

Joan Mercader Suñer

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Núria Mas Cuadrado i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

Riudaura

Pilar Martínez Vil

Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Enric Tarrida Carriere i tenia tres fills. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent del cementiri d’Olot.

Santa Coloma de Farners

Francisco Piedra Ávila

Ha mort als 43 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Ter

Rafael Gil Luque

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Manoli Rodríguez Zarco. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

