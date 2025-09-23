Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Josep Aymerich Busquets

Ha mort als 74 anys. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.

Caldes de Malavella

Núria Martí Busquets

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Ramon Miquel Vendrell. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve Caldes de Malavella.

Foixà

Elisabeta Baricz

Ha mort als 94 anys.

Girona

Aleix Alburnà Buscató

Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Joan Mercader Suñer

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Núria Mas Cuadrado i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

Carme Arbusà Massegur

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ramon Capdevila Abel i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Lourdes Miràngels Calm

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Maria Rabassa Masllorens i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfor les Fonts.

Kulwant Singh

Ha mort als 52 anys. Era casat amb Manbir Kaur i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Montserrat Batlle Roca

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric Codony Planella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.

Salt

Francisco Xavier Besalú i Sala

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Gironés Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.

