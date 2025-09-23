Necrològiques del 24 de setembre de 2025
Arbúcies
Josep Aymerich Busquets
Ha mort als 74 anys. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.
Caldes de Malavella
Núria Martí Busquets
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Ramon Miquel Vendrell. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve Caldes de Malavella.
Foixà
Elisabeta Baricz
Ha mort als 94 anys.
Girona
Aleix Alburnà Buscató
Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Joan Mercader Suñer
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Núria Mas Cuadrado i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
Carme Arbusà Massegur
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ramon Capdevila Abel i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Lourdes Miràngels Calm
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Maria Rabassa Masllorens i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfor les Fonts.
Kulwant Singh
Ha mort als 52 anys. Era casat amb Manbir Kaur i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Montserrat Batlle Roca
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric Codony Planella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.
Salt
Francisco Xavier Besalú i Sala
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Gironés Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.
