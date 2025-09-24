Necrològiques del 25 de setembre de 2025
Besalú
Lluís Alguerri Teixidor
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Montserrat Jordà Ayats. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Girona
Anne Margrethe Nielsen Pedersen
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Alfons Geis i Llonch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Gildo Góngora García
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Clara Batalla Pagès. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
L’Estartit
Lluïsa Pagès Gasull
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Joan Burgués Villena. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
Llançà
Josep Sarola Balateu
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Dolors Vilà Padern i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.
Lloret de Mar
Maria Bosch i Utset
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Colomer Armero i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Olot
Montserrat Batlle Roca
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric Codony Planella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.
Joan Lloret Blay
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Teresa Cicras Comaplà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
Palamós
Gracita Lopez Luquiño
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Augusto Salvador Montfort. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
Salt
Francisco Xavier Besalú i Sala
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Gironés Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.
Santa Coloma de Farners
Maria Negre Carreras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Cosp i Pigem. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Sant Privat d’en Bas
Esteve Pijuan Freixa
Ha mort als 102 anys. Era vidu de Núria Soy Guix i tenia cinc fills. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Privat d’en Bas.
Vulpellac-Forallac
Enrique Latasa Estalella
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Cristina Escolá de Fortuny. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
