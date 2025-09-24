Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 25 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Francisco Xavier Besalú

Francisco Xavier Besalú / .

Gildo Góngora

Gildo Góngora / .

Besalú

Lluís Alguerri Teixidor

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Montserrat Jordà Ayats. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Girona

Anne Margrethe Nielsen Pedersen

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Alfons Geis i Llonch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Gildo Góngora García

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Clara Batalla Pagès. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

L’Estartit

Lluïsa Pagès Gasull

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Joan Burgués Villena. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

Llançà

Josep Sarola Balateu

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Dolors Vilà Padern i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.

Lloret de Mar

Maria Bosch i Utset

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Colomer Armero i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Olot

Montserrat Batlle Roca

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Enric Codony Planella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.

Joan Lloret Blay

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Teresa Cicras Comaplà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.

Palamós

Gracita Lopez Luquiño

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Augusto Salvador Montfort. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

Salt

Francisco Xavier Besalú i Sala

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Ana Gironés Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Salt.

Santa Coloma de Farners

Maria Negre Carreras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Cosp i Pigem. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Sant Privat d’en Bas

Esteve Pijuan Freixa

Ha mort als 102 anys. Era vidu de Núria Soy Guix i tenia cinc fills. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Privat d’en Bas.

Vulpellac-Forallac

Enrique Latasa Estalella

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Cristina Escolá de Fortuny. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents