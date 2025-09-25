Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Banyoles

Maria Busquets Coll

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eduard Panells Sutirà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Celrà

Josep Reixach Farrés

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Magda Sagué Bertran. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Gildo Góngora García

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Clara Batalla Pagès. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

L’Estartit

Lluïsa Pagès Gasull

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Joan Burgués Villena. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

Olot

Joan Lloret Blay

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Teresa Cicras Comaplà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.

Sant Jaume de Llierca

Narcisa Torrent Vergés

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Domènech Palomeras i tenia una filla. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la , a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca.

Santa Coloma de Farners

Maria Negre Carreras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Cosp i Pigem. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Tortellà

Toni Reixach Guix

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pilar Masó Santaló. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.

Vilafant

Consol Font Gispert

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Joaquin Satué Pedro i tenia una filla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

