Necrològiques del 26 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Maria Busquets Coll
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eduard Panells Sutirà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Celrà
Josep Reixach Farrés
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Magda Sagué Bertran. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Gildo Góngora García
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Clara Batalla Pagès. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
L’Estartit
Lluïsa Pagès Gasull
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Joan Burgués Villena. Residia a l’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
Olot
Joan Lloret Blay
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Teresa Cicras Comaplà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
Sant Jaume de Llierca
Narcisa Torrent Vergés
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Domènech Palomeras i tenia una filla. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la , a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca.
Santa Coloma de Farners
Maria Negre Carreras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Cosp i Pigem. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Tortellà
Toni Reixach Guix
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pilar Masó Santaló. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.
Vilafant
Consol Font Gispert
Ha mort als 69 anys. Era vídua de Joaquin Satué Pedro i tenia una filla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
