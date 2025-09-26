Necrològiques del 27 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Cassà de la Selva
Marta Casellas Arderiu
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Toni Reyes Torreblanca. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Celrà
Josep Reixach Farrés
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Magda Sagué Bertran. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Figueres
Mª del Pilar Álvarez Octavio de Toledo
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio Segura Abril. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Girona
Encarnació Campoy Jiménez
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Salvador Pons Parera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Alfons Gasull Vilà
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Salvadora Vila Vila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Martí Pons Ramió
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Rosa Vall-Llovera Dalmau. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
La Tallada d’Empordà
Vicenç Chicot Cebrià
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Sala Lladó. Residia a la Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Tallada d’Empordà.
Olot
Joan Berga Planella
Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 3/4 de 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Torroella de Montgrí
Joaquin Cortes Martínez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina González Millan. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Vilabertran
Jordi Puig Pujol
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mª Pilar Amargant Lloret. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines