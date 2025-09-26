Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 27 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Cassà de la Selva

Marta Casellas Arderiu

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Toni Reyes Torreblanca. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Celrà

Josep Reixach Farrés

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Magda Sagué Bertran. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

Mª del Pilar Álvarez Octavio de Toledo

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio Segura Abril. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Encarnació Campoy Jiménez

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Salvador Pons Parera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Alfons Gasull Vilà

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Salvadora Vila Vila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Martí Pons Ramió

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Rosa Vall-Llovera Dalmau. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

La Tallada d’Empordà

Vicenç Chicot Cebrià

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Sala Lladó. Residia a la Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Tallada d’Empordà.

Olot

Joan Berga Planella

Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 3/4 de 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Torroella de Montgrí

Joaquin Cortes Martínez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Catalina González Millan. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Vilabertran

Jordi Puig Pujol

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Mª Pilar Amargant Lloret. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

