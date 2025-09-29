Necrològiques del 29 de setembre de 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

29 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

CADAQUÉS

Martí Aran Sarlé

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Roser Ferrer. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sta. Maria de Cadaqués.

GIRONA

Remei Arpa Brunsó

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jaume Galià Sala. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 de mati, al tanatori Mémora de Girona.

Catalina Iglesias Molins

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Aniceto Bagué Bonet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 dela tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

LA CELLERA DE TER

José Zamora Cordón

Ha mort als 89 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Cellera de Ter.

LLAGOSTERA

Rafa Ruiz Cano

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Mari Carmen Ordóñez Ramírez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.

Dolores Cayuela Murcia

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Félix Arena Cachero. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

OLOT

Ramon Estebanell Sitjà

Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Anita Pineda Llaona i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Rubén García Gaspar

Ha mort als 59 anys. Era casat i residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALS

Pere Servià Ros

Ha mort als 93 anys. Era solter i residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Pals.

SALT

Anne Lyford

Ha mort als 74 anys. Residia a Salt.

