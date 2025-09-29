Necrològiques del 29 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
CADAQUÉS
Martí Aran Sarlé
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Roser Ferrer. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sta. Maria de Cadaqués.
GIRONA
Remei Arpa Brunsó
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jaume Galià Sala. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 de mati, al tanatori Mémora de Girona.
Catalina Iglesias Molins
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Aniceto Bagué Bonet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 dela tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
LA CELLERA DE TER
José Zamora Cordón
Ha mort als 89 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Cellera de Ter.
LLAGOSTERA
Rafa Ruiz Cano
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Mari Carmen Ordóñez Ramírez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
Dolores Cayuela Murcia
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Félix Arena Cachero. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
OLOT
Ramon Estebanell Sitjà
Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Anita Pineda Llaona i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Rubén García Gaspar
Ha mort als 59 anys. Era casat i residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALS
Pere Servià Ros
Ha mort als 93 anys. Era solter i residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Pals.
SALT
Anne Lyford
Ha mort als 74 anys. Residia a Salt.
