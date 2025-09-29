Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

BESCANÓ

Jordi Porcell Cuatrecasas

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

Dani Rodríguez Ollé

Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

María Prieto Castro

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Adriano Pérez Salazar. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

FORNELLS DE LA SELVA

Joaquima Bartomeu Pérez

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Esteve Frigola Planas. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GIRONA

Josep Grau Duran

Ha mort als 71 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Joan Ruiz Rubio

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Glòria Domènech Barceló. Residia a la Bisbal d’Empordà.La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT ANTONI DE CALONGE

Maria Gloria Jurado Conejo

Ha mort als 64 anys. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT GREGORI

Maria Motjé Planas

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Rodríguez Turón. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.

SANT HILARI SACALM

Josep Martí Vergés

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ruberth Esther Morla Pacheco. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

