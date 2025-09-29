Necrològiques del 30 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BESCANÓ
Jordi Porcell Cuatrecasas
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
BLANES
Dani Rodríguez Ollé
Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
María Prieto Castro
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Adriano Pérez Salazar. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
FORNELLS DE LA SELVA
Joaquima Bartomeu Pérez
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Esteve Frigola Planas. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Josep Grau Duran
Ha mort als 71 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Joan Ruiz Rubio
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Glòria Domènech Barceló. Residia a la Bisbal d’Empordà.La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT ANTONI DE CALONGE
Maria Gloria Jurado Conejo
Ha mort als 64 anys. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT GREGORI
Maria Motjé Planas
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Rodríguez Turón. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
SANT HILARI SACALM
Josep Martí Vergés
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ruberth Esther Morla Pacheco. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
