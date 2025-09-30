Necrològiques de l'1 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
AMER
Maria Ventura Barnadas
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Puig Tarrés. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
ANGLÈS
Amparo Torres Roura
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Ramon Vidal Triadó. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BESCANÓ
Jordi Porcell Cuatrecasas
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
BLANES
Dani Rodríguez Ollé
Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Ángel Torrico Velasco
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
FONTCOBERTA
Lluís Puigdemont Julià
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Estrella Duran Oliver. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontcoberta.
FORNELLS DE LA SELVA
Joaquima Bartomeu Pérez
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Esteve Frigola Planas. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Francesc Casals Forasté
Ha mort als 57 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
OLOT
Carmen Gálvez Navarro
Ha mort als 97 anys. Era vídua de José Casado Capitán i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núria Ballester Ruiz
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Josep Barba. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
SALT
Joan Puig Rey
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Antònia Garcia Belmar. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Maria Gloria Jurado Conejo
Ha mort als 64 anys. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Pere Teixidor Panella
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Carbó Mompo i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VILAMALLA
Natividad Álvarez Gutiérrez
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Inocencio Juan Moran Robles i tenia dos fills. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts