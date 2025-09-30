Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Redacció

Núria Ballester Ruiz

Núria Ballester Ruiz / .

AMER

Maria Ventura Barnadas

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Puig Tarrés. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

ANGLÈS

Amparo Torres Roura

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Ramon Vidal Triadó. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BESCANÓ

Jordi Porcell Cuatrecasas

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

Dani Rodríguez Ollé

Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Ángel Torrico Velasco

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

FONTCOBERTA

Lluís Puigdemont Julià

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Estrella Duran Oliver. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fontcoberta.

FORNELLS DE LA SELVA

Joaquima Bartomeu Pérez

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Esteve Frigola Planas. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GIRONA

Francesc Casals Forasté

Ha mort als 57 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

OLOT

Carmen Gálvez Navarro

Ha mort als 97 anys. Era vídua de José Casado Capitán i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Núria Ballester Ruiz

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Josep Barba. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

SALT

Joan Puig Rey

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Antònia Garcia Belmar. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Maria Gloria Jurado Conejo

Ha mort als 64 anys. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Pere Teixidor Panella

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Carbó Mompo i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

VILAMALLA

Natividad Álvarez Gutiérrez

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Inocencio Juan Moran Robles i tenia dos fills. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

