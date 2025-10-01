Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BLANES

Dani Rodríguez Ollé

Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

BREDA

Florentina Saurí Bancells

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Lluís Majó Xifrè. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.

CASSÀ DE LA SELVA

Fina Torrent Cardó

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Josep Pol Costa. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

ESCLANYÀ

Juan Sánchez Reyes

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Carmen Maldonado Ponce. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

FIGUERES

Ángel Torrico Velasco

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

Narcís Boris Brugat

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Natividad Moreno Zarza i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia del Bon Pastor de Figueres.

GIRONA

Juan Fuentes Mora

Ha mort als 79 anys. Era vidu de María Ramírez Gómez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PÚBOL-LA PERA

Rosa Casado Pelaez

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Paredes Colchero. Residia a Púbol-La Pera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Núria Ballester Ruiz

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Josep Barba. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

ULLASTRET

Tomàs Cateura Ribas

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Pepita Gálvez Capitán. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Ullastret.

Vicenç Frigola Salvà

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Mª Teresa Vilà Alsina. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Ullastret.

VILAFANT

Jaume Garcia Bahí

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Isabel Marti Batlle i tenia dues fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

