Necrològiques del 2 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BLANES
Dani Rodríguez Ollé
Ha mort als 55 anys. Era casat amb Marta Llambí Coll. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
BREDA
Florentina Saurí Bancells
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Lluís Majó Xifrè. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
CASSÀ DE LA SELVA
Fina Torrent Cardó
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Josep Pol Costa. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.
ESCLANYÀ
Juan Sánchez Reyes
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Carmen Maldonado Ponce. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
FIGUERES
Ángel Torrico Velasco
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria Carmen Rubio Almagro. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
Narcís Boris Brugat
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Natividad Moreno Zarza i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia del Bon Pastor de Figueres.
GIRONA
Juan Fuentes Mora
Ha mort als 79 anys. Era vidu de María Ramírez Gómez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
PÚBOL-LA PERA
Rosa Casado Pelaez
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Paredes Colchero. Residia a Púbol-La Pera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Núria Ballester Ruiz
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Josep Barba. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
ULLASTRET
Tomàs Cateura Ribas
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Pepita Gálvez Capitán. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Ullastret.
Vicenç Frigola Salvà
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Mª Teresa Vilà Alsina. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Ullastret.
VILAFANT
Jaume Garcia Bahí
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Isabel Marti Batlle i tenia dues fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
