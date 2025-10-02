Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques

BANYOLES

Carme Pujol Ramió

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquim Estarriola Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CASSÀ DE LA SELVA

Fina Torrent Cardó

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Josep Pol Costa. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

EMPURIABRAVA

Elise Pierrette Berges

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramón Etchenique i tenia un fill. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

FORNELLS DE LA SELVA

Salvi Vilavedra Garriga

Ha mort als 71 anys. Era vidu de Carme Vilà Homs. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

GIRONA

Joan Coll Blasi

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Teresa Alabert Rovira. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissate, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià De Montcal.

Miquel Oliveras Bagué

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosa Valentí Marly. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

Isidora Talavera García

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Onofre Giménez Camacho. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L'ESCALA

Trini Racero Moreno

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Juan Lara Hernádez. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L’Escala.

LLORET DE MAR

Alfredo Torres Sánchez

Ha mort als 73 anys. Tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la capella del cementeri de Lloret de Mar.

PALAFRUGELL

Antonio Miguel Rodríguez Castillo

Ha mort als 71 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

PALOL D'ONYAR-QUART

Andrés «l´avi Andreu» López Gallardo

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Dolores Macías Gallardo. Residia a Palol d´Onyar-Quart. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PÚBOL-LA PERA

Rosa Casado Pelaez

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Paredes Colchero. Residia a Púbol-La Pera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

ROSES

Francesc Daunis Trull

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria López Carrión i tenia dos filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

Margarita Guillen Martin

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Ricardo Andreu Lafuente. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.

Luis Barneo Millan

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Pere Hereu Tarrés

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Remedios Rubio Caler i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Toni Serra Fornós

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pepita Regincós Corones i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’esglèsia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

ULLASTRET

Vicenç Frigola Salvà

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Mª Teresa Vilà Alsina. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Ullastret.

VIDRERES

Antonio López Asua

Ha mort als 89 anys. Era casat amb María Vilanna González i tenia tres fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

