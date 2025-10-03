Necrològiques del 4 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Miquel Oliveras i Bagué
Exdegà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Dijous 2 d’octubre va morir Miquel Oliveras i Bagué, exdegà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, als 89 anys. Enginyer tècnic industrial de professió, va estar vinculat durant més de dues dècades als òrgans de govern del Col·legi i va estar al capdavant de l’entitat quan aquesta es va independitzar del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya.
Oliversas va començar la seva vinculació amb el Col·legi els anys 60 i entre 1963 i 1966 va formar part de la junta que va presidir Joaquim Pagans. ’any a 1976 que va esdevenir president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb la voluntat d’incloure membres de totes les comarques gironines per tal de fer del col·legi un òrgan més proper i representatiu del territori. Durant el mandat es van reforçar els contactes amb la Cambra de Comerç -entitat de la que va ser membre del ple- i es van potenciar les reunions de treball amb els col·legiats d’exercici lliure i vinculats a empresa. A més, es van introduir cursos d’electrònica i microprocessadors i es van dur a terme viatges professionals a fires i mostres.
Tal com recorda Jordi Fabrellas, degà actual del Col·legi, Miquel Oliveras va aconseguir l’any 1996 la independència del col·legi de Girona respecte del de Catalunya: «va aconseguir una entitat col·legial més propera, dinàmica i rigorosa». Fabrellas també apunta que Miquel Oliveras «va representar els interessos i la professió a llocs com la l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona o la Cambra de Comerç, entre molts altres».
BANYOLES
Carme Pujol Ramió
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquim Estarriola Casademont. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Josep Oliva Orench
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Julia Melero Irache. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
CAPSEC
Àngel Martí Codina
Ha mort als 80 anys. Residia a Capsec - La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer, La Canya.
COLOMERS
Anna Grau Prim
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Josep Pujol Bassó. Residia a Colomers. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Colomers.
EL PORT DE LA SELVA
Jordi Rubiés Guardiola
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.
GIRONA
Joan Coll Blasi
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Teresa Alabert Rovira. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissate, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià De Montcal.
Miquel Oliveras Bagué
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosa Valentí Marly. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Narcís Saló Tremoleda
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Catalina Sánchez Franch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumewnge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Isidora Talavera García
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Onofre Giménez Camacho. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Marcos Moreno Hernando
Ha mort als 41 anys. Era casat amb Lidia López Sória. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, al tanatòri de Palafrugell.
L'ARMENTERA
Rosa Ribera Roura
Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a l´Armenterax. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Tours de l´Armentera.
PALAFRUGELL
Antonio Miguel Rodríguez Castillo
Ha mort als 71 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
PALAMÓS
Albert Quintana Matavera
Ha mort als 85 anys. Era solter. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
PALS
Lluïsa Muné Ball-Llosera
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Llorà Nualart. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
ROSES
Francesc Daunis Trull
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Maria López Carrión i tenia dos filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia funerària Vicens de Figueres.
VILAFANT
Patricio Garcia Exposito
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Cueva i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de funerària Vicens.
VERGES
Lluís Joanmiquel i Isern
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Jofre Valls. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
VILOBÍ D´ONYAR
Joaquim Puigvert Pastells (Farmacèutic - Fotògraf - Cineasta)
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Carme Solà Vilardell i tenia cinc fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.
