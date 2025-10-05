Necrològiques del 5 d'octubre de 2025
Blanes
Josep Oliva Orench
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Julia Melero Irache. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Breda
Rafel Clos Buxalleu
Ha mort als 84 anys. Residia a Terrassa. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Caldes de Malavella
José Luís Pérez
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Luis Fuentes. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Girona
Narcís Saló Tremoleda
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Catalina Sánchez Franch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Gemma Claret Rodriguez
Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Hostalric
Mercè Mateu Soliva
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pla Navarro. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Gaserans de Sant Feliu de Buixalleu.
La Bisbal d’Empordà
Marcos Moreno Hernando
Ha mort als 41 anys. Era casat amb Lidia López Sória. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatòri de Palafrugell.
Llagostera
José López García
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolores Pérez Sabalete. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori de Llagostera.
L´Armentera
Rosa Ribera Roura
Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a l´Armenterax. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Tours de l´Armentera.
Palafrugell
Carlos Garcia Escarcena
Ha mort als 51 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Joan Jofre Oliver
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Angels Juanhuix Fulla. Residia a Palamós.
Pals
Lluïsa Muné Ball-Llosera
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Llorà Nualart. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Salt
Handy Maradiaga Rodas
Ha mort als 36 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Anna Maria Saludes Amat
Ha mort als 86 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La vetlla serà avui diumenge de les 3 a 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Josep Descayre Murlà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosa Ayats Arabia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Julià de Ramis
Joaquima Coll Servià
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Sais Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià I Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
Santa Coloma de Farners
Salvador Mola Torrent
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Martí Caireta i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Verges
Lluís Joanmiquel i Isern
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Jofre Valls. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Vilobí d'Onyar
Joaquim Puigvert Pastells (Farmacèutic - Fotògraf - Cineasta)
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Carme Solà Vilardell i tenia cinc fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.
