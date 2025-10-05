Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Josep Oliva Orench

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Julia Melero Irache. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Breda

Rafel Clos Buxalleu

Ha mort als 84 anys. Residia a Terrassa. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Caldes de Malavella

José Luís Pérez

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Luis Fuentes. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Girona

Narcís Saló Tremoleda

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Catalina Sánchez Franch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Gemma Claret Rodriguez

Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Hostalric

Mercè Mateu Soliva

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pla Navarro. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Gaserans de Sant Feliu de Buixalleu.

La Bisbal d’Empordà

Marcos Moreno Hernando

Ha mort als 41 anys. Era casat amb Lidia López Sória. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatòri de Palafrugell.

Llagostera

José López García

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolores Pérez Sabalete. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

L´Armentera

Rosa Ribera Roura

Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a l´Armenterax. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Tours de l´Armentera.

Palafrugell

Carlos Garcia Escarcena

Ha mort als 51 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Joan Jofre Oliver

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Angels Juanhuix Fulla. Residia a Palamós.

Pals

Lluïsa Muné Ball-Llosera

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Llorà Nualart. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Salt

Handy Maradiaga Rodas

Ha mort als 36 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Anna Maria Saludes Amat

Ha mort als 86 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La vetlla serà avui diumenge de les 3 a 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Josep Descayre Murlà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosa Ayats Arabia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Julià de Ramis

Joaquima Coll Servià

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Sais Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià I Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

Santa Coloma de Farners

Salvador Mola Torrent

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Martí Caireta i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Verges

Lluís Joanmiquel i Isern

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Jofre Valls. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Vilobí d'Onyar

Joaquim Puigvert Pastells (Farmacèutic - Fotògraf - Cineasta)

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Carme Solà Vilardell i tenia cinc fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d´Onyar.

