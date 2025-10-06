Necrològiques del 6 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BESCANÓ
Laura Luque Cabrera
Ha mort als 35 anys. Era casada amb Ivan González Jiménez. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
BORDILS
Francesc Ribas Fornells
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Lluisa Serret Vert. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a l’esglèsia Sant Esteve de Bordils.
BREDA
Rafel Clos Buxalleu
Ha mort als 84 anys. Residia a Terrassa. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.
CALDES DE MALAVELLA
José Luís Pérez
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Luis Fuentes. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
EL MALLOL - LA VALL D'EN BAS
Josep Puigvert Canal
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercè Corcó Soler i tenia una fills. Residia a El Mallol - La Vall d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.
ESPONELLÀ
Julián Suárez Fajardo
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rosita Vilagran Vergés. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.
FIGUERES
Joana Bassons Vilalta
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Juan Espigarés Martínez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
HOSTALRIC
Mercè Mateu Soliva
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pla Navarro. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Gaserans de Sant Feliu de Buixalleu.
LA JONQUERA
Manuel Gómez Cintado
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Luisa Rovira i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
LA ROUREDA - LA CANYA
Joan Reixach Reixach
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Fina Nogué Sararols i tenia un fills. Residia a La Roureda - La Canya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, en la intimitat de la família.
OLOT
Miquelet corominas Carrera
Ha mort als 70 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.
PALAU-SAVERDERA
Josep Orri Colomé
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Teresa Planella i tenia dos fills. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
PALS
Lluïsa Muné Ball-Llosera
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Llorà Nualart. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
PLATJA D'ARO
Ramon Gruartmoner Ovejero
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Dolores Martínez Morenate i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a l’esglèsia parroquial de Platja d’Aro.
PORQUERES
Paquita Morente Arévalo
Ha mort als 78 anys. Era casada Josep Casadevall Palomeras. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
SALT
Handy Maradiaga Rodas
Ha mort als 36 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Josep Descayre Murlà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosa Ayats Arabia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JOAN DE PALAMÓS
Salvador Sala Prats
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Fina Baeza Blat. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Joaquima Coll Servià
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Sais Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià I Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
SANT PERE PESCADOR
Joaquim Guardiola Boix
Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de figueres.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Salvador Mola Torrent
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Martí Caireta i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Elvira Calvente Cantero
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Carlos Quero Lobatón. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Quimeta Masó Puig
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Miquel Ribas Coll. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari