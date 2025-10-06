Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Toni Pons i Oriell

Toni Pons i Oriell / .

BESCANÓ

Laura Luque Cabrera

Ha mort als 35 anys. Era casada amb Ivan González Jiménez. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

BORDILS

Francesc Ribas Fornells

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Lluisa Serret Vert. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a l’esglèsia Sant Esteve de Bordils.

BREDA

Rafel Clos Buxalleu

Ha mort als 84 anys. Residia a Terrassa. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Breda.

CALDES DE MALAVELLA

José Luís Pérez

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Luis Fuentes. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

EL MALLOL - LA VALL D'EN BAS

Josep Puigvert Canal

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercè Corcó Soler i tenia una fills. Residia a El Mallol - La Vall d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.

ESPONELLÀ

Julián Suárez Fajardo

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rosita Vilagran Vergés. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.

FIGUERES

Joana Bassons Vilalta

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Juan Espigarés Martínez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

HOSTALRIC

Mercè Mateu Soliva

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pla Navarro. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Gaserans de Sant Feliu de Buixalleu.

LA JONQUERA

Manuel Gómez Cintado

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Luisa Rovira i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

LA ROUREDA - LA CANYA

Joan Reixach Reixach

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Fina Nogué Sararols i tenia un fills. Residia a La Roureda - La Canya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, en la intimitat de la família.

OLOT

Miquelet corominas Carrera

Ha mort als 70 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.

PALAU-SAVERDERA

Josep Orri Colomé

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Teresa Planella i tenia dos fills. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

PALS

Lluïsa Muné Ball-Llosera

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Llorà Nualart. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

PLATJA D'ARO

Ramon Gruartmoner Ovejero

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Dolores Martínez Morenate i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a l’esglèsia parroquial de Platja d’Aro.

PORQUERES

Paquita Morente Arévalo

Ha mort als 78 anys. Era casada Josep Casadevall Palomeras. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

SALT

Handy Maradiaga Rodas

Ha mort als 36 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Josep Descayre Murlà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosa Ayats Arabia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN DE PALAMÓS

Salvador Sala Prats

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Fina Baeza Blat. Residia a Sant Joan de Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Joaquima Coll Servià

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Sais Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià I Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

SANT PERE PESCADOR

Joaquim Guardiola Boix

Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de figueres.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Salvador Mola Torrent

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Martí Caireta i tenia dues filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Elvira Calvente Cantero

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Carlos Quero Lobatón. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Quimeta Masó Puig

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Miquel Ribas Coll. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

