Necrològiques del 7 d'octubre del 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Laura Luque

Laura Luque / .

Mn. Joan Riu

Mn. Joan Riu / .

Bordils

Francesc Ribas Fornells

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Lluisa Serret Vert. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a l’esglèsia Sant Esteve de Bordils.

Castelló d'Empúries

Jordi Pujadas Jordà

Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.

Ramona Gracia Escuer

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jordi Escuder Geli i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

El Mallol

Josep Puigvert Canal

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercè Corcó Soler i tenia una fills. Residia a El Mallol - La Vall d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.

Esponellà

Julián Suárez Fajardo

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rosita Vilagran Vergés. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.

Llançà

Jaume Garriga Casademont

Ha mort als 50 anys. Tenia un fill. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.

Platja d'Aro

Ramon Gruartmoner Ovejero

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Dolores Martínez Morenate i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Platja d’Aro.

Sant Feliu de Guíxols

Dolores Zarza Martínez

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Juan Fernández Alarcón i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Privat d'en Bas

Sils

Montserrat Ribas Viñolas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Oller Carreras i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vallcanera de Sils.

Maria Carme Roca Ramionet

«Maria de Can Pericay»

Ha mort als 94 anys. Era casada amb Jaume Viñolas Pericay i tenia una filla. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sils.

Torroella de Montgrí

Quimeta Masó Puig

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Miquel Ribas Coll. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

