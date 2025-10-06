Necrològiques del 7 d'octubre del 2025
Bordils
Francesc Ribas Fornells
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Lluisa Serret Vert. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a l’esglèsia Sant Esteve de Bordils.
Castelló d'Empúries
Jordi Pujadas Jordà
Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.
Ramona Gracia Escuer
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jordi Escuder Geli i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
El Mallol
Josep Puigvert Canal
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercè Corcó Soler i tenia una fills. Residia a El Mallol - La Vall d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al cementiri d’Olot.
Esponellà
Julián Suárez Fajardo
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Rosita Vilagran Vergés. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.
Llançà
Jaume Garriga Casademont
Ha mort als 50 anys. Tenia un fill. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del port de Llançà.
Platja d'Aro
Ramon Gruartmoner Ovejero
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Dolores Martínez Morenate i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Platja d’Aro.
Sant Feliu de Guíxols
Dolores Zarza Martínez
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Juan Fernández Alarcón i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Privat d'en Bas
Josep Puigvert Canal
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Mercè Corcó Soler i tenia una filla. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri municipal d’Olot.
Sils
Montserrat Ribas Viñolas
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Oller Carreras i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vallcanera de Sils.
Maria Carme Roca Ramionet
«Maria de Can Pericay»
Ha mort als 94 anys. Era casada amb Jaume Viñolas Pericay i tenia una filla. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sils.
Torroella de Montgrí
Quimeta Masó Puig
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Miquel Ribas Coll. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
