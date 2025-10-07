Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Carles Artur Bidegain

Carles Artur Bidegain / .

Blanes

Enrique Alcaraz Matarín

Ha mort als 68 anys. Era casat amb María Dolores Garrido Gil. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.

Borrassà

Juan Teixidor Casadevall

Ha mort als 91 anys. Era casar amb Núria Calmó Soler i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’esglèsia parroquial de Borrassà.

Breda

Jordi Auladell Pascual

Ha mort als 67 anys. Era Solter. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Breda.

Castelló d'Empúries

Jordi Pujadas Jordà

Ha mort als 50 anys. Era casat amb Sandra Martorell Muller i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa María de Castelló d’Empúries.

Celrà

Victorià Gurt Vilarrasa

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Ayats Geli. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

Olga Viñas Bonavía

Ha mort als 110 anys. Era vídua de Rafael Soler Vilar. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a funerària Vicens de Figueres.

Girona

Carles Artur Bidegain Pavón

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Montserrat Ros Miquel. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Hostalets d’en Bas

Carme Roca Serra

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Pere Danés Vila i tenia dues fills. Residia a Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria dels Hostalets d’en Bas.

Lloret de Mar

Maria Sagrera i Riera

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Fàbregas i Freixas i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Sant Joan les Fonts

Generoso Hernández Sánchez

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Cándida Casero Miguel i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents