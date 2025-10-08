Necrològiques del 9 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Begur
Rufina Santos Lobo
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Roman Santos Matitos. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Girona
Ana María Castañeda Sedeño
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Juan Machuca Montenegro. Residia a Girona La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Dolors Daunis Font
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Pérez Torrent. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Lloret de Mar
Gràcia Soler Pons
Ha mort als 104 anys. Era vídua de Salvador Ribera Sala. Residia a Lloret de mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Olot
Angelina Duran Mallorquí
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Roses
Jordi Ballester Perez
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.
Salt
Mercedes Sedeño Vázquez
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco Molina Marín. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Domingo «Avi Ros» Álvarez Jiménez
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Ángeles Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
Francisco Moya Rodríguez
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Gracia Teruel Sola. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Hilari Sacalm
Joaquim Garriga Teuleria
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Conxita Cornellà Melian. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.
