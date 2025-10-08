Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Domingo Álvarez

Domingo Álvarez / .

Begur

Rufina Santos Lobo

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Roman Santos Matitos. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Girona

Ana María Castañeda Sedeño

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Juan Machuca Montenegro. Residia a Girona La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Dolors Daunis Font

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Pérez Torrent. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Lloret de Mar

Gràcia Soler Pons

Ha mort als 104 anys. Era vídua de Salvador Ribera Sala. Residia a Lloret de mar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Olot

Angelina Duran Mallorquí

Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Roses

Jordi Ballester Perez

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.

Salt

Mercedes Sedeño Vázquez

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco Molina Marín. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Domingo «Avi Ros» Álvarez Jiménez

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Ángeles Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

Francisco Moya Rodríguez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Gracia Teruel Sola. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Hilari Sacalm

Joaquim Garriga Teuleria

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Conxita Cornellà Melian. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.

