Necrològiques del 10 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Girona
Joan Pagès

Ana Maria Sebastian

Banyoles

Carme Sureda Bonet

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Soler Planes. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Begur

Rufina Santos Lobo

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Roman Santos Matitos. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Bonmatí

Mercè Rocasalva Vila

Ha mort als 64 anys. Era vídua de Josep Isach Esparraguera. Residia a Bonmati. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Calonge

Maria Johera Guell

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Eusebi Comadira Anglada i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Martí deCalonge.

Olot

Ampar Buxeda Casadellà

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Capdevila Espuña i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Roses

Jordi Ballester Perez

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

Maria Vendrell Pujol

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Oliveras lLadó i tenia un fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Vidreres

Manel Alsina Cardiel

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Isabel Hernández Vilaseca i tenia 4 fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

