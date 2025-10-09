Necrològiques del 10 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Carme Sureda Bonet
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Soler Planes. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Begur
Rufina Santos Lobo
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Roman Santos Matitos. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Bonmatí
Mercè Rocasalva Vila
Ha mort als 64 anys. Era vídua de Josep Isach Esparraguera. Residia a Bonmati. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Calonge
Maria Johera Guell
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Eusebi Comadira Anglada i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Martí deCalonge.
Olot
Ampar Buxeda Casadellà
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Capdevila Espuña i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Roses
Jordi Ballester Perez
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Soldevila Oms. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a tanatori Mémora de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Maria Vendrell Pujol
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Oliveras lLadó i tenia un fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Vidreres
Manel Alsina Cardiel
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Isabel Hernández Vilaseca i tenia 4 fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
