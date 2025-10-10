Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Francisco J. Gómez Simón

Francisco J. Gómez Simón &quot;Paco&quot;

GIRONA

Ana Maria Sebastian Perdiguero

Era casada amb Josep Martínez Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Baldomero Vázquez Martín

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Amalia Ruiz Aragón. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Francisco J. Gómez Simón «Paco»

Ha mort als 83 anys. Era casat amb JAmparo Martín Arranz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

Maria Clara Pagespetit Noguera

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Carlos Casademont Dalmau. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

OLOT

Maria Crosas Carrera

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gaspar Capdevila Espuña i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

RIUDARENES

Ramon Vilahur Fornés

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Cristina Capdevila Fridin i tenia tres fills. Residia a Riudarenes. La vetlla tindrà lloc avui dissabte, de 5 a 8 de la tarda, al tanatori La Selva de Santa Coloma de Farners.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Angeles Fidalgo Rey

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Raul Rivas Diaz i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guixols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

VILABLAREIX

Xavier Terradas Sais

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Dionisia Martínez Ayala. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dissabe, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

