Necrològiques de l'11 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
GIRONA
Ana Maria Sebastian Perdiguero
Era casada amb Josep Martínez Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Baldomero Vázquez Martín
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Amalia Ruiz Aragón. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Francisco J. Gómez Simón «Paco»
Ha mort als 83 anys. Era casat amb JAmparo Martín Arranz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LLORET DE MAR
Maria Clara Pagespetit Noguera
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Carlos Casademont Dalmau. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
OLOT
Maria Crosas Carrera
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Gaspar Capdevila Espuña i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
RIUDARENES
Ramon Vilahur Fornés
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Cristina Capdevila Fridin i tenia tres fills. Residia a Riudarenes. La vetlla tindrà lloc avui dissabte, de 5 a 8 de la tarda, al tanatori La Selva de Santa Coloma de Farners.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Angeles Fidalgo Rey
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Raul Rivas Diaz i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guixols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VILABLAREIX
Xavier Terradas Sais
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Dionisia Martínez Ayala. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dissabe, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
