Necrològiques del 13 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest dilluns
Banyoles
Salvador Cussó Durán
Ha mort als 90 anys. Era vidu. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Antonia Gómez Barrio
Ha mort als 88 anys. Tenia 2 fills. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
Lina Benítez Herrera
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Miquel Bau Juanola. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Rafel Seira Coyo
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Antonia Espunya Danés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Figueres
Adela Garrido Deulofeu
Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
Teresa Surroca i Casadevall
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Marquès Lloret i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens.
Girona
Montserrat Oliver Amer
Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona
Fornells de la Selva
Josep Lloret Sureda
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Marina Garanger Florentina. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona
l’Armentera
Pepita Ferrer Pujadas
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep María Llinàs i tenia sis fills. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia l’Armentera.
Olot
Florencia Mota Redondo
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Antonio Martín Guillén i tenia set fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Joaquim Suñer Cruañas
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Concepció Aligue Bertran i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Miquel Perxés Moner
Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Salt
Isabel Ortiz Esteva
Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a tanatori de Salt.
Sant Antoni de Calonge
Joan Codolar Auger
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Dolors Quintana Carreras i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.
Sant Hilari Sacalm
Pepita Duran Bruguera
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Antonio Garcia Mir. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm
Santa Cristina d’Aro
Juan Codinach Margarit
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Silvia Sendros Bartolome i tenia dos fills. Residia a SantA Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Ventalló
Cyril Christian Yvon Jean René Rouille
Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
