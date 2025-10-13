Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Salvador Cussó Durán

Ha mort als 90 anys. Era vidu. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Antonia Gómez Barrio

Ha mort als 88 anys. Tenia 2 fills. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

Lina Benítez Herrera

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Miquel Bau Juanola. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Rafel Seira Coyo

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Antonia Espunya Danés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Figueres

Adela Garrido Deulofeu

Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

Teresa Surroca i Casadevall

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Marquès Lloret i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens.

Girona

Montserrat Oliver Amer

Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona

Fornells de la Selva

Josep Lloret Sureda

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Marina Garanger Florentina. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona

l’Armentera

Pepita Ferrer Pujadas

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep María Llinàs i tenia sis fills. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia l’Armentera.

Olot

Florencia Mota Redondo

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Antonio Martín Guillén i tenia set fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Joaquim Suñer Cruañas

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Concepció Aligue Bertran i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Miquel Perxés Moner

Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Salt

Isabel Ortiz Esteva

Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a tanatori de Salt.

Sant Antoni de Calonge

Joan Codolar Auger

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Dolors Quintana Carreras i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.

Sant Hilari Sacalm

Pepita Duran Bruguera

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Antonio Garcia Mir. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm

Santa Cristina d’Aro

Juan Codinach Margarit

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Silvia Sendros Bartolome i tenia dos fills. Residia a SantA Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Ventalló

Cyril Christian Yvon Jean René Rouille

Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents