Necrològiques del 14 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest dimarts
Banyoles
Joaquim «En Quimet» Duran Ametller
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Santamaria Boixo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
CASTELL-PLATJA D'ARO
Elena Patruno
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Giovanni Gandola i tenia tres filles. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
FIGUERES
Adela Garrido Deulofeu
Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
FORNELLS DE LA SELVA
Josep Lloret Sureda
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Marina Garanger Florentina. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Manel Vicente Pérez
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Teresa Coll Comas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA VALL DE BIANYA
Maria Planchat Villacampa
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Vicenç Amat Anglada i tenia quatre fills. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
MAÇANET DE LA SELVA
Dolores Reyes Sánchez
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miguel Ranea González. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori d’Hostalric.
OLOT
Montserrat Puigdemont Aumatell
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Amadeu Solà Ribas i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Neus Gurt Grabuleda
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Pujol Masdeu i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Concha Reolid Muñoz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Bermudo Barranco. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Miquel Perxés Moner
Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
RIUDAURA
Àngel monells biguet
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Dolors Vilanova Pujolar i tenia una filla. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria de Riudaura.
SALT
Isabel Ortiz Esteva
Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
José Maria Rodríguez Pérez
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Carmen Pérez Rodríguez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 3/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Eulàlia Homs Font
Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Santa Coloma de Farners. La vetlla serà avui dimarts, de 9 a 2/4 de 12 del matí, al tanatori la Selva de Sta. Coloma de Farners.
VENTALLÓ
Cyril Christian Yvon Jean René Rouille
Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Vilaür
Montserrat Puigvert Costabella
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Colomé Puig. Residia a Vilaür. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilaür.
