Necrològiques del 14 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dimarts

Banyoles

Joaquim «En Quimet» Duran Ametller

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Santamaria Boixo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

CASTELL-PLATJA D'ARO

Elena Patruno

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Giovanni Gandola i tenia tres filles. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

FIGUERES

Adela Garrido Deulofeu

Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

FORNELLS DE LA SELVA

Josep Lloret Sureda

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Marina Garanger Florentina. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Manel Vicente Pérez

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Teresa Coll Comas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA VALL DE BIANYA

Maria Planchat Villacampa

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Vicenç Amat Anglada i tenia quatre fills. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

MAÇANET DE LA SELVA

Dolores Reyes Sánchez

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miguel Ranea González. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori d’Hostalric.

OLOT

Montserrat Puigdemont Aumatell

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Amadeu Solà Ribas i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Neus Gurt Grabuleda

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Pujol Masdeu i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Concha Reolid Muñoz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Bermudo Barranco. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Miquel Perxés Moner

Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

RIUDAURA

Àngel monells biguet

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Dolors Vilanova Pujolar i tenia una filla. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria de Riudaura.

SALT

Isabel Ortiz Esteva

Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

José Maria Rodríguez Pérez

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Carmen Pérez Rodríguez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 3/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Eulàlia Homs Font

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Santa Coloma de Farners. La vetlla serà avui dimarts, de 9 a 2/4 de 12 del matí, al tanatori la Selva de Sta. Coloma de Farners.

VENTALLÓ

Cyril Christian Yvon Jean René Rouille

Era solter. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Vilaür

Montserrat Puigvert Costabella

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Colomé Puig. Residia a Vilaür. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilaür.

