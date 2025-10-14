Necrològiques del 15 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest dimecres
BLANES
Carmen Castro Sánchez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquin Abert Romaguera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
GIRONA
Sita Tarrús Galter
Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Neus Gurt Grabuleda
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Pujol Masdeu i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Josep Antoni Porras del Saz «Tato»
Ha mort als 66 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al cementiri municipal d’Olot.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
José González Avilés
Ha mort als 76 anys. Era casat amb María Luísa Díaz Díaz. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LES PLANES D'HOSTOLES
Pere Pons Serra «Pere Toni»
Ha mort als 93 anys. Era Vidu d’Irene Llongarriu Masegú i tenia quatre fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
LLAGOSTERA
Claudi Martí Miquel
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Pilar Pla Saura. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
PALAFRUGELL
Concha Reolid Muñoz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Bermudo Barranco. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PLATJA D’ARO
Jean François Regis Belmonte
Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Francisco Román Márquez
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Juan Puig i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
José Marcos Rodríguez
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Soledad Pilar Cano Cuadrado. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
VILABERTRAN
Fernando Guinea Alegrí
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Joaquina Pomes Roig i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
