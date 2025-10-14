Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dimecres

Necrològiques

BLANES

Carmen Castro Sánchez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquin Abert Romaguera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

GIRONA

Sita Tarrús Galter

Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Neus Gurt Grabuleda

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Pujol Masdeu i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Josep Antoni Porras del Saz «Tato»

Ha mort als 66 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al cementiri municipal d’Olot.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

José González Avilés

Ha mort als 76 anys. Era casat amb María Luísa Díaz Díaz. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LES PLANES D'HOSTOLES

Pere Pons Serra «Pere Toni»

Ha mort als 93 anys. Era Vidu d’Irene Llongarriu Masegú i tenia quatre fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

LLAGOSTERA

Claudi Martí Miquel

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Pilar Pla Saura. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

PALAFRUGELL

Concha Reolid Muñoz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Bermudo Barranco. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PLATJA D’ARO

Jean François Regis Belmonte

Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Francisco Román Márquez

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Juan Puig i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SARRIÀ DE TER

José Marcos Rodríguez

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Soledad Pilar Cano Cuadrado. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

VILABERTRAN

Fernando Guinea Alegrí

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Joaquina Pomes Roig i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

