Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Blanes

Carmen Ortega Perea

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Ángel Carrillo García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Teresa de Blanes.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Josette Rubio Vehí

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Andreu Martínez Molas i tenia una filla. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.

Girona

Edel Ochoa Rodríguez

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Fernando Martín Pérez González. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

José González Avilés

Ha mort als 76 anys. Era casat amb María Luísa Díaz Díaz. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Llagostera

Miquel Aubó Ferrer

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Pilar Massa Ribas. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.

Llançà

Josep Cervera Castelló

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Feliu i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

Maià de Montcal

Maria del Carme Maurici Brugués

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Àngel Torrent Juanola. Residia a Maià De Montcal. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià De Montcal.

OLOT

Miquel Pujol Soy

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria González Corominas i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del cementiri d’Olot.

PLATJA D’ARO

Jean François Regis Belmonte

Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Roses

Alex Verheyen

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.

VILAJUÏGA

Marià Carbonell Maset

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Trinitat Lacomba Riera i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents