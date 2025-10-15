Necrològiques del 16 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest dijous
Blanes
Carmen Ortega Perea
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Ángel Carrillo García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Teresa de Blanes.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Josette Rubio Vehí
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Andreu Martínez Molas i tenia una filla. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.
Girona
Edel Ochoa Rodríguez
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Fernando Martín Pérez González. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
José González Avilés
Ha mort als 76 anys. Era casat amb María Luísa Díaz Díaz. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Llagostera
Miquel Aubó Ferrer
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Pilar Massa Ribas. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.
Llançà
Josep Cervera Castelló
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Feliu i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
Maià de Montcal
Maria del Carme Maurici Brugués
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Àngel Torrent Juanola. Residia a Maià De Montcal. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià De Montcal.
OLOT
Miquel Pujol Soy
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria González Corominas i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del cementiri d’Olot.
PLATJA D’ARO
Jean François Regis Belmonte
Ha mort als 72 anys. Tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Roses
Alex Verheyen
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.
VILAJUÏGA
Marià Carbonell Maset
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Trinitat Lacomba Riera i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.
