Necrològiques del 17 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest divendres
BLANES
Carmen Ortega Perea
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Ángel Carrillo García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Teresa de Blanes.
FIGUERES
Elisabeth Corominas Garcia
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Antonio Bigas Puig i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Teodoro Marcos Flori
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Alyona. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Antoni Espadaler Gelabert
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maria Pilar Mazo Sanfeliz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Faustina de Solà-Morales Dou
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Pla i Torras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al Monestir de Sant Daniel de Girona.
Julia Jimenez Blanco
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Antonio González Sánchez. Residia a Girona.
LLANÇÀ
Narcís Turró Vilanova
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
OLOT
Roser Domingo Mateu
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Salvador Vallès Prat i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Carmen Oriol Carbó
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Tomàs Català Roig i tenia una filla. Residia a Palafrugell. L’enterrament es va realitzar ahir a les 17h al Cementiri de Palafrugell.
ROSES
Alex Verheyen
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.
Teresa Fernández Gómez
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Juan Fernández Hita. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
SALT
María Rodríguez Lima
Ha mort als 86 anys. Era vídua de José Jimeno Delgado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume Salt.
ST. LLORENÇ DE LA MUGA
Maria Segundo Sempere
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Brugués Serra i tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar