Necrològiques del 17 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Antoni Espadaler Gelabert

Antoni Espadaler Gelabert / .

Faustina de Solà Morales Dou

Faustina de Solà Morales Dou / .

BLANES

Carmen Ortega Perea

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Ángel Carrillo García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Santa Teresa de Blanes.

FIGUERES

Elisabeth Corominas Garcia

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Antonio Bigas Puig i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Teodoro Marcos Flori

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Alyona. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Antoni Espadaler Gelabert

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maria Pilar Mazo Sanfeliz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Faustina de Solà-Morales Dou

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Pla i Torras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al Monestir de Sant Daniel de Girona.

Julia Jimenez Blanco

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Antonio González Sánchez. Residia a Girona.

LLANÇÀ

Narcís Turró Vilanova

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

OLOT

Roser Domingo Mateu

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Salvador Vallès Prat i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Carmen Oriol Carbó

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Tomàs Català Roig i tenia una filla. Residia a Palafrugell. L’enterrament es va realitzar ahir a les 17h al Cementiri de Palafrugell.

ROSES

Alex Verheyen

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Roses.

Teresa Fernández Gómez

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Juan Fernández Hita. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

SALT

María Rodríguez Lima

Ha mort als 86 anys. Era vídua de José Jimeno Delgado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume Salt.

ST. LLORENÇ DE LA MUGA

Maria Segundo Sempere

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Brugués Serra i tenia un fill. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

