Necrològiques del 18 d'octubre de 2025
BLANES
Dolores Cano Ruiz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Serafín Pastor Espejo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Iglesia Evangèlica de Blanes.
EL PERELLÓ-VILABLAREIX
Rosa Maria Via Bertran
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Ernest Valdé Rosell. Residia a El Perelló-Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Eduardo Carrillo Lara
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Teresa Serra Galbany. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
Pedro Puertolas Mauri
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Dolores Aiguaviva Rigau. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà amb intimitat familiar.
GALLINERS-VILADEMULS
Maria Vilà Guitart
Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Galliners-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Galliners.
GIRONA
Antoni Espadaler Gelabert
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maria Pilar Mazo Sanfeliz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Encarna Rodríguez López
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Salvador Tirado Toledo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Faustina de Solà-Morales Dou
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Pla i Torras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al Monestir de Sant Daniel de Girona.
Fina Fernàndez Crous
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Joan Basagaña Truño
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carme Llopart Barbé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José Jiménez Lara
Ha mort als 86 anys.Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLADÓ
José Antonio Pérez Chinchilla
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Mª Dolors Alsina Pou i tenia una filla. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
LLANÇÀ
Narcís Turró Vilanova
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
OLOT
Lluís Minovas Vila
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Fina Font Picart i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Joan Buch Casellas
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Anna Maria Torramilans Vinyet i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve.
Teresa Bosch Cros
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Bosch Brugada i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.
RIUDARENES
Justina Martínez Reina
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Pedro Martín Sánchez i tenia cinc filles. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Riudarenes.
