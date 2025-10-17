Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BLANES

Dolores Cano Ruiz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Serafín Pastor Espejo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Iglesia Evangèlica de Blanes.

EL PERELLÓ-VILABLAREIX

Rosa Maria Via Bertran

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Ernest Valdé Rosell. Residia a El Perelló-Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Eduardo Carrillo Lara

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Teresa Serra Galbany. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

Pedro Puertolas Mauri

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Dolores Aiguaviva Rigau. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà amb intimitat familiar.

GALLINERS-VILADEMULS

Maria Vilà Guitart

Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Galliners-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Galliners.

GIRONA

Antoni Espadaler Gelabert

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maria Pilar Mazo Sanfeliz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Encarna Rodríguez López

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Salvador Tirado Toledo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Faustina de Solà-Morales Dou

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Maria Pla i Torras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al Monestir de Sant Daniel de Girona.

Fina Fernàndez Crous

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Joan Basagaña Truño

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carme Llopart Barbé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José Jiménez Lara

Ha mort als 86 anys.Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLADÓ

José Antonio Pérez Chinchilla

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Mª Dolors Alsina Pou i tenia una filla. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

LLANÇÀ

Narcís Turró Vilanova

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Lozano i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

OLOT

Lluís Minovas Vila

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Fina Font Picart i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Joan Buch Casellas

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Anna Maria Torramilans Vinyet i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve.

Teresa Bosch Cros

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Bosch Brugada i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.

RIUDARENES

Justina Martínez Reina

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Pedro Martín Sánchez i tenia cinc filles. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Riudarenes.

