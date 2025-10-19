Necrològiques del 19 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest diumenge
ARBÚCIES
Joan Torrent Coll
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Capella Rotllant. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori d’Arbúcies.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Carmen Jiménez Morales
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
BLANES
Dolores Cano Ruiz
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Serafín Pastor Espejo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Iglesia Evangèlica de Blanes.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Ramón Jordà Amiel
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Llúcia Paret Carbó i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Lluís Bonmatí Pont
Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
FONTCOBERTA
Maria Galí Figueras
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Narcís Gratacós Alsina. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fontcoberta.
GALLINERS-VILADEMULS
Maria Vilà Guitart
Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Galliners-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Galliners.
GIRONA
Fina Fernàndez Crous
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Joan Basagaña Truño
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carme Llopart Barbé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José Jiménez Lara
Ha mort als 86 anys.Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Pepita Teixidor Ramió
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Nogués i Ogué. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.
HOSTALRIC
Francisco Pujadas Cucurella
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Margarita Padrosa Soler. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori d’Hostalric.
L'ESCALA
Josep Beneyto Targa
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.
OLOT
Teresa Bosch Cros
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Bosch Brugada i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.
PLATJA D'ARO
Antonio José Cabrillana Herrera
Ha mort als 51 anys. Era casat amb Natàlia Chavero Taulé i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SALT
Grafira Alejo Martínez
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Francisco Castro Sánchez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Salt.
SILS
Rafel Compañó Casadevall
Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Dolors Roca Baranera i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sils.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Joan Martra Puig
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Serrat Pujol i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Inocencia Árboles Collado
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Dalfó Ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.
