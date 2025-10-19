Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

ARBÚCIES

Joan Torrent Coll

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Capella Rotllant. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori d’Arbúcies.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Carmen Jiménez Morales

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

BLANES

Dolores Cano Ruiz

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Serafín Pastor Espejo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Iglesia Evangèlica de Blanes.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Ramón Jordà Amiel

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Llúcia Paret Carbó i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Lluís Bonmatí Pont

Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

FONTCOBERTA

Maria Galí Figueras

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Narcís Gratacós Alsina. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fontcoberta.

GALLINERS-VILADEMULS

Maria Vilà Guitart

Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Galliners-Vilademuls. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Galliners.

GIRONA

Fina Fernàndez Crous

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Joan Basagaña Truño

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carme Llopart Barbé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José Jiménez Lara

Ha mort als 86 anys.Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Pepita Teixidor Ramió

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Nogués i Ogué. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.

HOSTALRIC

Francisco Pujadas Cucurella

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Margarita Padrosa Soler. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori d’Hostalric.

L'ESCALA

Josep Beneyto Targa

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.

OLOT

Teresa Bosch Cros

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Esteve Bosch Brugada i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.

PLATJA D'ARO

Antonio José Cabrillana Herrera

Ha mort als 51 anys. Era casat amb Natàlia Chavero Taulé i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SALT

Grafira Alejo Martínez

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Francisco Castro Sánchez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Salt.

SILS

Rafel Compañó Casadevall

Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Dolors Roca Baranera i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sils.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Joan Martra Puig

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Serrat Pujol i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Inocencia Árboles Collado

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Dalfó Ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.

