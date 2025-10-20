Necrològiques del 20 d'octubre de 2025
Consulta les defuncions d'aquest dilluns
ARBÚCIES
Joan Torrent Coll
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Capella Rotllant. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori d’Arbúcies.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Carmen Jiménez Morales
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
BIURE
Francisca Atienza Martin «Paca»
Ha mort als 77 anys. Era Viuda de Manolo Checa i tenia sis fills. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Āltima de Figueres.
CASSÀ DE LA SELVA
Carmen Esteve Fabrellas
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Marcel Dauset Fàbregas. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.
Maria Teresa Vilà Ordoñez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Josep Albertí Güell. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.
FONTCOBERTA
Maria Galí Figueras
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Narcís Gratacós Alsina. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fontcoberta.
GIRONA
Fina Fernàndez Crous
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Pepita Teixidor Ramió
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Nogués i Ogué. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.
Vicenta López Carpio
Ha mort als 93 anys. Era vídua Manuel Reyes Bello. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
LLAGOSTERA
Agustín Franch Martínez
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Esteve Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
L'ESCALA
Josep Beneyto Targa
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.
PALAU-SAVERDERA
Victoria Juanola Roca
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Jose Imbert Soler i tenia un fill. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau-Saverdera.
PLATJA D'ARO
Antonio José Cabrillana Herrera
Ha mort als 51 anys. Era casat amb Natàlia Chavero Taulé i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Mabel Serrano Morcillo
Ha mort als 56 anys. Era casada amb Dídac Gómez Novillo. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Girona.
SANT ANTONI DE CALONGE
Neus Mellado Blasi
Ha mort als 70 anys. Era vídua de Josep Llorenç Romero i tenia 2 fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a l’esglesia parroquial de Sant Antoni de Calonge.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Antonio Carrión Ramón
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marisa Angelats Puig i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Antonio Fernandez Armijo
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Juana Montalvo Acosta i tenia 2 fills. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
SILS
Rafel Compañó Casadevall
Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Dolors Roca Baranera i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sils.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Inocencia Árboles Collado
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Dalfó Ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.
