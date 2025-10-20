Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 d'octubre de 2025

Consulta les defuncions d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Redacció

Maria Galí Figueras

Maria Galí Figueras / .

ARBÚCIES

Joan Torrent Coll

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Capella Rotllant. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori d’Arbúcies.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Carmen Jiménez Morales

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Gómez Rueda i tenia cinc fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

BIURE

Francisca Atienza Martin «Paca»

Ha mort als 77 anys. Era Viuda de Manolo Checa i tenia sis fills. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Āltima de Figueres.

CASSÀ DE LA SELVA

Carmen Esteve Fabrellas

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Marcel Dauset Fàbregas. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.

Maria Teresa Vilà Ordoñez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Josep Albertí Güell. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

FONTCOBERTA

Maria Galí Figueras

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Narcís Gratacós Alsina. Residia a Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fontcoberta.

GIRONA

Fina Fernàndez Crous

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Costa Pla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Pepita Teixidor Ramió

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Nogués i Ogué. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Girona.

Vicenta López Carpio

Ha mort als 93 anys. Era vídua Manuel Reyes Bello. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

LLAGOSTERA

Agustín Franch Martínez

Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Esteve Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

L'ESCALA

Josep Beneyto Targa

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Juana Valls Costa. Residia a L’Escala.

PALAU-SAVERDERA

Victoria Juanola Roca

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Jose Imbert Soler i tenia un fill. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau-Saverdera.

PLATJA D'ARO

Antonio José Cabrillana Herrera

Ha mort als 51 anys. Era casat amb Natàlia Chavero Taulé i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Mabel Serrano Morcillo

Ha mort als 56 anys. Era casada amb Dídac Gómez Novillo. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Girona.

SANT ANTONI DE CALONGE

Neus Mellado Blasi

Ha mort als 70 anys. Era vídua de Josep Llorenç Romero i tenia 2 fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a l’esglesia parroquial de Sant Antoni de Calonge.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Antonio Carrión Ramón

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marisa Angelats Puig i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Antonio Fernandez Armijo

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Juana Montalvo Acosta i tenia 2 fills. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

SILS

Rafel Compañó Casadevall

Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Dolors Roca Baranera i tenia tres fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sils.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Inocencia Árboles Collado

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Dalfó Ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Genís de Torroella de Montgrí.

