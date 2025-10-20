Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Dolores Expósito Naranjo

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Hidalgo Navarro. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Cassà de la Selva

Maria Teresa Vilà Ordoñez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Josep Albertí Güell. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

Celrà

Joan Reixach Congost

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Esperança Puig Pons. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.

Girona

Enric Reixach Anglada

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maricarmen López Moreno. Residia a Girona.

Manuel Pozo Pozo

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Mena Carreño. Residia a Girona. La cerimònia serà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Juià

Nita Planas Martí

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Josep Carreras Xuclà. Residia a Juià. La cerimònia serà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Lladó

Montserrat Arnau Asparó

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’ ESteban Adroher Guillamet. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Llagostera

Agustín Franch Martínez

Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Esteve Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

Palafrugell

Andres Guerrero Romero

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Sant Aniol de Finestres

Mercè Corominas Vilamitjana

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Lluís Sotera Lloret. Residia a Sant Aniol de Finestres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de la Barroca de Sant Aniol de Finestres.

Sant Feliu de Guíxols

Antonio Carrión Ramón

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marisa Angelats Puig i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Hilari Sacalm

Àngel Ramon Solà

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Rosa Recasens Campmajor. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

