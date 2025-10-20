Necrològiques del 21 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Blanes
Dolores Expósito Naranjo
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Hidalgo Navarro. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Teresa Vilà Ordoñez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Josep Albertí Güell. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.
Celrà
Joan Reixach Congost
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Esperança Puig Pons. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.
Girona
Enric Reixach Anglada
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maricarmen López Moreno. Residia a Girona.
Manuel Pozo Pozo
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Mena Carreño. Residia a Girona. La cerimònia serà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Juià
Nita Planas Martí
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Josep Carreras Xuclà. Residia a Juià. La cerimònia serà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Lladó
Montserrat Arnau Asparó
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’ ESteban Adroher Guillamet. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Llagostera
Agustín Franch Martínez
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Esteve Fernández. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
Palafrugell
Andres Guerrero Romero
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Sant Aniol de Finestres
Mercè Corominas Vilamitjana
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Lluís Sotera Lloret. Residia a Sant Aniol de Finestres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de la Barroca de Sant Aniol de Finestres.
Sant Feliu de Guíxols
Antonio Carrión Ramón
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marisa Angelats Puig i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Hilari Sacalm
Àngel Ramon Solà
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Rosa Recasens Campmajor. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
