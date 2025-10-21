Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Amer

Dolors Bassà Güell

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Josep Micola Blade. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

Castelló d'Empúries

Eduardo Macías del Olmo

Ha mort als 82 anys. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Girona

Enric Reixach Anglada

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maricarmen López Moreno. Residia a Girona.

Modesto Urda González de la Aleja

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Marchán Arroyo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Estartit

Maria Pujadas Bordas

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

Les Preses

Joan Marcé Rustullet

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Loreto Marcé Masdemont i tenia dos fills. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del Cementiri municipal d’Olot.

Llagostera

Eugenio Gurnés Barrios

Ha mort als 56 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Mata

Pepita Surroca Tarradellas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de LLuís Freixas Feliu. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.

Olot

Joan Marcé Rustullet

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Loreto Marcé Masdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Andres Guerrero Romero

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Sant Aniol de Finestres

Mercè Corominas Vilamitjana

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Lluís Sotera Lloret. Residia a Sant Aniol de Finestres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de la Barroca de Sant Aniol de Finestres.

