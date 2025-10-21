Necrològiques del 22 d'octubre de 2025
Amer
Dolors Bassà Güell
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Josep Micola Blade. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Castelló d'Empúries
Eduardo Macías del Olmo
Ha mort als 82 anys. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Girona
Enric Reixach Anglada
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maricarmen López Moreno. Residia a Girona.
Modesto Urda González de la Aleja
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Marchán Arroyo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Estartit
Maria Pujadas Bordas
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
Les Preses
Joan Marcé Rustullet
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Loreto Marcé Masdemont i tenia dos fills. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del Cementiri municipal d’Olot.
Llagostera
Eugenio Gurnés Barrios
Ha mort als 56 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Mata
Pepita Surroca Tarradellas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de LLuís Freixas Feliu. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.
Olot
Palafrugell
Andres Guerrero Romero
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Sant Aniol de Finestres
Mercè Corominas Vilamitjana
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Lluís Sotera Lloret. Residia a Sant Aniol de Finestres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Andreu de la Barroca de Sant Aniol de Finestres.
