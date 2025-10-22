Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Begur

Angeles Perez Romero

Ha mort als 94 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

Castelló d'Empúries

Josep Salleras Sala

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.

Figueres

Sílvia Rovira Mainé

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Ernest Dorca. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Maria Carme Campàs Pou

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Lluís Trasserra Figols i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.

Jordi Trias Monjos

Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Manuel Aranda Chica

Ha mort als 84 anys. Era casat amb María de los Ángeles Martínez Cordero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Llançà

Lluis Palomeras Castellet

Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.

Lladó

Miquel Gifreu Reixach

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Mª Mercè Caula. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Llagostera

Eugenio Gurnés Barrios

Ha mort als 56 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Olot

Josep Masoliver Roca

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Vidal Masoliver. Residia al veïnat Can Trona de Joanetes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Àngel Pi Vendrell

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Clàudia Port Colom

Ha mort als 52 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot

Sant Hilari Sacalm

Joan Masó Rosell «Willy»

Ha mort als 66 anys. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Vilabertran

Leonor Giro Tura

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

