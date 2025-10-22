Necrològiques del 23 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Begur
Angeles Perez Romero
Ha mort als 94 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
Castelló d'Empúries
Josep Salleras Sala
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.
Figueres
Sílvia Rovira Mainé
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Ernest Dorca. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Maria Carme Campàs Pou
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Lluís Trasserra Figols i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Girona.
Jordi Trias Monjos
Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Manuel Aranda Chica
Ha mort als 84 anys. Era casat amb María de los Ángeles Martínez Cordero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Llançà
Lluis Palomeras Castellet
Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.
Lladó
Miquel Gifreu Reixach
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Mª Mercè Caula. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Llagostera
Eugenio Gurnés Barrios
Ha mort als 56 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Olot
Josep Masoliver Roca
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Vidal Masoliver. Residia al veïnat Can Trona de Joanetes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Àngel Pi Vendrell
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Clàudia Port Colom
Ha mort als 52 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot
Sant Hilari Sacalm
Joan Masó Rosell «Willy»
Ha mort als 66 anys. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Vilabertran
Leonor Giro Tura
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
