Necrològiques del 24 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Besalú

Anna Ferrer Bosch

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Benet Bosch Coderch. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Blanes

José Pérez García

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Primitiva Izquierdo Lite. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

Cabanelles

Teresa Altarriba Cabanes

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Joan Rollan collell. Residia a Cabanelles. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Calonge

Lluisa Pruneda Roselló

Ha mort als 79 anys. Tenia tres fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al cementiri de Calonge.

Cassà de la Selva

Joan Llinàs Bonmatí

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Dolors Carreras Llinàs. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Castelló d'Empúries

Josep Salleras Sala

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.

Figueres

John Laboria Wells

Ha mort als 52 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Jordi Gassiot Oliveras

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Dolores Novellón Cernuda. Residia a Figueres. Serà incinerat, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Jordi Trias Monjos

Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Rupert Masmartí Garriga

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Hortensia Comes Guillem. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

Llançà

Lluis Palomeras Castellet

Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.

Monells

Manuel Ramírez Bermúdez

Ha mort als 75 anys. Residia a Monells. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Olot

Àngel Pi Vendrell

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Clàudia Port Colom

Ha mort als 52 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot

José Antonio Díaz Cañero

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lola Velasco Corredera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Sant Hilari Sacalm

Miquel Solà Donadeu

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pepita Moragas Pallerols. Residia Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Sant Joan Les Fonts

Rosario Ramírez Moreno

Ha mort als 97 anys. Era vídua de José Barranco Maillo. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Josep Juanola Quintana

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Marta Rubio Masó. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

Sant Pere Pescador

Luis Font Llach

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Massot Vicens i tenia quatre fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia serà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

Vilabertran

Leonor Giro Tura

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

