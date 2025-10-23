Necrològiques del 24 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Besalú
Anna Ferrer Bosch
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Benet Bosch Coderch. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Blanes
José Pérez García
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Primitiva Izquierdo Lite. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
Cabanelles
Teresa Altarriba Cabanes
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Joan Rollan collell. Residia a Cabanelles. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Calonge
Lluisa Pruneda Roselló
Ha mort als 79 anys. Tenia tres fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al cementiri de Calonge.
Cassà de la Selva
Joan Llinàs Bonmatí
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Dolors Carreras Llinàs. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Castelló d'Empúries
Josep Salleras Sala
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Junca Bonal. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castelló d’Empúries.
Figueres
John Laboria Wells
Ha mort als 52 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Jordi Gassiot Oliveras
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Dolores Novellón Cernuda. Residia a Figueres. Serà incinerat, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Jordi Trias Monjos
Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Rupert Masmartí Garriga
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Hortensia Comes Guillem. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Llançà
Lluis Palomeras Castellet
Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Alfonsa Portillo. Residia a Llançà La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Llançá.
Monells
Manuel Ramírez Bermúdez
Ha mort als 75 anys. Residia a Monells. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Olot
Àngel Pi Vendrell
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Clàudia Port Colom
Ha mort als 52 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot
José Antonio Díaz Cañero
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lola Velasco Corredera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Sant Hilari Sacalm
Miquel Solà Donadeu
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pepita Moragas Pallerols. Residia Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Sant Joan Les Fonts
Rosario Ramírez Moreno
Ha mort als 97 anys. Era vídua de José Barranco Maillo. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Josep Juanola Quintana
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Marta Rubio Masó. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
Sant Pere Pescador
Luis Font Llach
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Maria Massot Vicens i tenia quatre fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia serà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
Vilabertran
Leonor Giro Tura
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Duch Calsat. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
