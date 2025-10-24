Necrològiques del 25 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Ramón Soler Arbusà
Ha mort als 85 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Montserrat Casadevall Coll
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Felip Robert Ferrer. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bescanó
Maria Teresa Riera Gené
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Guiu Sant Feliu Rochet. Residia a Verdú. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Verdú.
Figueres
María Picazo Bautista
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Tomás Martínez López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Áltima de Figueres.
Girona
Rupert Masmartí Garriga
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Hortensia Comes Guillem. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Francisco Arévalo Díaz
Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Grácia Masero Prior. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Manuel Pérez Zamora
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carmen Vallejo Castaño. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Lloret de Mar
Eliseo Fresquet Serret
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Margarita Margalef Masia i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Tortellà
Montserrat Font Canadell
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco González Medina. Residia a Tortellà. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, ala parròquia de Tortellà.
Vallcanera - Sils
Rosa Puig Puig
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Jaume Ginesta Bonet . Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Vallcanera - Sils.
Ventalló
Maria Costal Lloveras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Puigbert Masset. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel de Ventalló.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda