Necrològiques del 25 d'octubre de 2025

Necrològiques

Girona
Anna Balletbò

Banyoles

Ramón Soler Arbusà

Ha mort als 85 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

Montserrat Casadevall Coll

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Felip Robert Ferrer. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bescanó

Maria Teresa Riera Gené

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Guiu Sant Feliu Rochet. Residia a Verdú. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Verdú.

Figueres

María Picazo Bautista

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Tomás Martínez López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Áltima de Figueres.

Girona

Rupert Masmartí Garriga

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Hortensia Comes Guillem. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

Francisco Arévalo Díaz

Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Grácia Masero Prior. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Manuel Pérez Zamora

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carmen Vallejo Castaño. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Lloret de Mar

Eliseo Fresquet Serret

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Margarita Margalef Masia i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Tortellà

Montserrat Font Canadell

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco González Medina. Residia a Tortellà. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, ala parròquia de Tortellà.

Vallcanera - Sils

Rosa Puig Puig

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Jaume Ginesta Bonet . Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Vallcanera - Sils.

Ventalló

Maria Costal Lloveras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Puigbert Masset. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel de Ventalló.

