Necrològiques del 27 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

ANGLÈS

Pere Jordi Vilà

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Júlia Olivares Moreno i residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

BANYOLES

Maria Àngels Vergé Mata

Ha mort als 68 anys. Era soltera i residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

BÀSCARA

Manel Reina Muñoz

Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

BLANES

María Geremías Roger

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Bosch Torrent. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.

CALONGE

Jordi Poyano Albertí

Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

CAMPDORÀ

Paquita Carreras Ribas

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Gubau Panella. Residia a Campdorà. La cerimònia serà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CASSÀ DE LA SELVA

Fina Viruete Lanuza

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Carbó Cañigueral. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Eduard Mirzoev

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Nina Sorokina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Maria Casanovas Pujol

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Antoni Martínez Padros i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Mati Frejo Isaac

Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLAGOSTERA

Carmen Sánchez Aguilera

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Jaume Tur Darder. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

Josep Font Plana

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Victoria Hidalgo Sánchez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Llagostera.

OLOT

Jordi Francés Buxó

Ha mort als 79 anys. Era casat amb M. Mercè Planellas Berga i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve d’Olot.

PALAMÓS

Plàcid Massich Juanals

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Rosa Palou Oliver. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

SALT

Carme Franch Colomer

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Casas Codina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT GREGORI

Joan Herrera Machetel

Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Gregori.

VILABLAREIX

Sílvia Vilagran Fita

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Damià Feixas Feixas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vilablareix.

