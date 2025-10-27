Necrològiques del 27 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ANGLÈS
Pere Jordi Vilà
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Júlia Olivares Moreno i residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
BANYOLES
Maria Àngels Vergé Mata
Ha mort als 68 anys. Era soltera i residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
BÀSCARA
Manel Reina Muñoz
Ha mort als 62 anys. Tenia una filla. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
BLANES
María Geremías Roger
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Bosch Torrent. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.
CALONGE
Jordi Poyano Albertí
Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
CAMPDORÀ
Paquita Carreras Ribas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Gubau Panella. Residia a Campdorà. La cerimònia serà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CASSÀ DE LA SELVA
Fina Viruete Lanuza
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Carbó Cañigueral. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Eduard Mirzoev
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Nina Sorokina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
Maria Casanovas Pujol
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Antoni Martínez Padros i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Mati Frejo Isaac
Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LLAGOSTERA
Carmen Sánchez Aguilera
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Jaume Tur Darder. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
Josep Font Plana
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Victoria Hidalgo Sánchez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Llagostera.
OLOT
Jordi Francés Buxó
Ha mort als 79 anys. Era casat amb M. Mercè Planellas Berga i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve d’Olot.
PALAMÓS
Plàcid Massich Juanals
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Rosa Palou Oliver. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
SALT
Carme Franch Colomer
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Casas Codina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT GREGORI
Joan Herrera Machetel
Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Gregori.
VILABLAREIX
Sílvia Vilagran Fita
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Damià Feixas Feixas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vilablareix.
