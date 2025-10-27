Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Dolores Morente Jiménez

Dolores Morente Jiménez / .

ANGLÈS

Pere Jordi Vilà

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Júlia Olivares Moreno i residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

ARBÚCIES

Josefa Hernández Flores

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Andres Conde Bernal. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Josep Maria Font Teixidor

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Batlle Casas. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.

CALONGE

Jordi Poyano Albertí

Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

GIRONA

Magdalena Bosch Sans

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Esteve Jornet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Paco García Rodríguez

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Manuela Caballero Ruiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Germans Sàbat de Girona.

OLOT

Dolors Giol Bayona

Ha mort als 104 anys. Era vídua de Joan Coromina Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Francesc Bartés Palau, «En Paco»

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Imma Puigdevall Puigmasdevall. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANT ANTONI DE CALONGE

Marina Margarit Gafarot

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Álvarez Bonhome i tenia cinc fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.

SANT GREGORI

Joan Herrera Machetel

Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Lorenzo Luis Silva

Ha mort als 85 anys. Era casat amb María Barrientos Costa. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Salt

SARRIÀ DE TER

Mercè Martí Balló

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Clotas Vila. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

SAUS

Miquel Pou Posas

Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Castelló Femenias. Residia a Saus. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Eugènia de Saus.

