Necrològiques del 28 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
ANGLÈS
Pere Jordi Vilà
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Júlia Olivares Moreno i residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
ARBÚCIES
Josefa Hernández Flores
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Andres Conde Bernal. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Josep Maria Font Teixidor
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Batlle Casas. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.
CALONGE
Jordi Poyano Albertí
Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
GIRONA
Magdalena Bosch Sans
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Esteve Jornet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Paco García Rodríguez
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Manuela Caballero Ruiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Germans Sàbat de Girona.
OLOT
Dolors Giol Bayona
Ha mort als 104 anys. Era vídua de Joan Coromina Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Francesc Bartés Palau, «En Paco»
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Imma Puigdevall Puigmasdevall. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANT ANTONI DE CALONGE
Marina Margarit Gafarot
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Álvarez Bonhome i tenia cinc fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.
SANT GREGORI
Joan Herrera Machetel
Ha mort als 70 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Lorenzo Luis Silva
Ha mort als 85 anys. Era casat amb María Barrientos Costa. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Salt
SARRIÀ DE TER
Mercè Martí Balló
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Francisco Clotas Vila. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
SAUS
Miquel Pou Posas
Ha mort als 97 anys. Era vidu de Maria Castelló Femenias. Residia a Saus. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Eugènia de Saus.
