Necrològiques del 29 d'octubre de 2025
BANYOLES
Narcís Nierga Mateu
Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Ana Carbonell Xambó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
BESCANÓ
Narcís Freixenet Trias
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Eugènia Bosch Gallart. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
FIGUERES
Joaquim Pairó Camps
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Quiroga Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
OLOT
Glòria Vila Masramon
Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
SERINYÀ
Jordi Salut Tua
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Fermí Edo Arnedo
Ha mort als 77 anys. Era vidu de Francina Llored Bargalló i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Lorenzo Luis Silva
Ha mort als 85 anys. Era casat amb María Barrientos Costa. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Salt.
SARRIÀ DE TER
Lluís Vargas González
Ha mort als 85 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
TERRADELLES
Mixi Samudio Medina
Ha mort als 61 anys. Residia a Terradelles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
VILAFANT
Charo Holgado Garcia
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Arturo Montalvo Gil. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
