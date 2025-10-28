Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Narcís Freixenet Trias

Narcís Freixenet Trias / .

BANYOLES

Narcís Nierga Mateu

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Ana Carbonell Xambó. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

BESCANÓ

Narcís Freixenet Trias

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Eugènia Bosch Gallart. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

FIGUERES

Joaquim Pairó Camps

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Quiroga Álvarez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

OLOT

Glòria Vila Masramon

Ha mort als 90 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

SERINYÀ

Jordi Salut Tua

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Fermí Edo Arnedo

Ha mort als 77 anys. Era vidu de Francina Llored Bargalló i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Lorenzo Luis Silva

Ha mort als 85 anys. Era casat amb María Barrientos Costa. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Salt.

SARRIÀ DE TER

Lluís Vargas González

Ha mort als 85 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

TERRADELLES

Mixi Samudio Medina

Ha mort als 61 anys. Residia a Terradelles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

VILAFANT

Charo Holgado Garcia

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Arturo Montalvo Gil. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

