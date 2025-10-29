Necrològiques del 30 d'octubre de 2025
BESCANÓ
Narcís Freixenet Trias
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Eugènia Bosch Gallart. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
ESPOLLA
Josep Reñé Herrero, «Chen»
Ha mort als 66 anys. Residia a Espolla. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
FIGUERES
Maria Concepción Tarrés Pagés
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Lluís Poch Pujol. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Victoria Soriano Romera
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Sáez García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
HOSTALRIC
Joaquima Subirana Auladell
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Baldiri Parera Fontanet. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.
L'ESCALA
Miquel Escarrà Ribas
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
LLAGOSTERA
Nati Roura Vidal
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Collell Bosch. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
OLOT
Pere Valls Isart
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carme Deu Nogué. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
Ivan Roura i Sala
Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la basílica de Sant Esteve, d’Olot.
SALT
Enriqueta Bosch Boix
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Antonio Serra Roca. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Dolors Tarrés Moné
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Masó Dalmau i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SERINYÀ
Jordi Salut Tua
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Ramon Mascort Amigó
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carmen Pascual Massaguer. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
