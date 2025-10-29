Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 d'octubre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Ramon Mascort Amigó 2

Ramon Mascort Amigó 2 / .

Ramon Mascort Amigó

Ramon Mascort Amigó / .

Ramon Mascort Amigó

Ramon Mascort Amigó / .

BESCANÓ

Narcís Freixenet Trias

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Eugènia Bosch Gallart. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

ESPOLLA

Josep Reñé Herrero, «Chen»

Ha mort als 66 anys. Residia a Espolla. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

FIGUERES

Maria Concepción Tarrés Pagés

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Lluís Poch Pujol. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Victoria Soriano Romera

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Sáez García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

HOSTALRIC

Joaquima Subirana Auladell

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Baldiri Parera Fontanet. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

L'ESCALA

Miquel Escarrà Ribas

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LLAGOSTERA

Nati Roura Vidal

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Collell Bosch. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

OLOT

Pere Valls Isart

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carme Deu Nogué. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

Ivan Roura i Sala

Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la basílica de Sant Esteve, d’Olot.

SALT

Enriqueta Bosch Boix

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Antonio Serra Roca. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Dolors Tarrés Moné

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Masó Dalmau i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SERINYÀ

Jordi Salut Tua

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Ramon Mascort Amigó

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carmen Pascual Massaguer. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

