Necrològiques del 31 d'octubre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BESALÚ
Joaquima Olivet Masdevall
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Miquel Bartolí Ferrés. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
BLANES
Isabel Guadalupe Bosch
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramon Cuevas Castellanos. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
CASTELLO D’EMPÚRIES
Arsenio Pulleiro Rodríguez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trini. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
FIGUERES
Francisca Alabat Balaguer
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fabian Sebastian Martinez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
GIRONA
Mogens Kragh Berthelsen
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Anna María Molist Ventura i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
HOSTALRIC
Angelina Rossell Massaguer
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Martí Massaguer. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.
LA JONQUERA
MªTeresa Sabà Madern
Ha mort als 81 anys. Era soltera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
L'ESCALA
Miquel Escarrà Ribas
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
OLOT
Ivan Roura i Sala
Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la basílica de Sant Esteve, d’Olot.
PAU
Rosa Domingo Busquets
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Dolors Tarrés Moné
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Masó Dalmau i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
VILAFANT
Olegario Roses Albert
Ha mort als 93 anys. Era casat amb MªAngels Quer Sans. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- D’enquadernar per als Kennedy i Paul McCartney a fer-ho per als millors restaurants gironins
- Salellas critica 'l'escenari de caos' que plantegen alguns grups a les xarxes per la inseguretat a les Fires de Girona
- Mor l'empresari, advocat i mecenes Ramon Mascort Amigó
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros