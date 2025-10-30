Necrològiques del 31 d'octubre de 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques

BESALÚ

Joaquima Olivet Masdevall

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Miquel Bartolí Ferrés. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

BLANES

Isabel Guadalupe Bosch

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramon Cuevas Castellanos. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

CASTELLO D’EMPÚRIES

Arsenio Pulleiro Rodríguez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trini. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

FIGUERES

Francisca Alabat Balaguer

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Fabian Sebastian Martinez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

GIRONA

Mogens Kragh Berthelsen

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Anna María Molist Ventura i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

HOSTALRIC

Angelina Rossell Massaguer

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Martí Massaguer. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

LA JONQUERA

MªTeresa Sabà Madern

Ha mort als 81 anys. Era soltera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

L'ESCALA

Miquel Escarrà Ribas

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Angela Puignau Sala. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

Ivan Roura i Sala

Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la basílica de Sant Esteve, d’Olot.

PAU

Rosa Domingo Busquets

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Dolors Tarrés Moné

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Masó Dalmau i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

VILAFANT

Olegario Roses Albert

Ha mort als 93 anys. Era casat amb MªAngels Quer Sans. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

