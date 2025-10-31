Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

BANYOLES

Magdalena Pagès Garcia

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Vinyoles Montgé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BÀSCARA

Gemma Ricart Cervós

Ha mort als 65 anys. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Mª Teresa Rovira Blanch

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Martin Cortada Font. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Mogens Kragh Berthelsen

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Anna María Molist Ventura i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

Joan Escuder i Lladó

Ha mort als 85 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Emilia Zafra Gómez

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Roque Ruiz Cantero. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LLAMBILLES

Consol Vilà Torras

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Emili Tolosa Viñolas. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

LLANÇÀ

Amanda Fulcarà Gironés

Ha mort als 95 anys. Era vídua i tenia una filla. Residia a Llançà.

OLOT

Concepción Lobato Labrador

Ha mort als 78 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 9 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Dolors Quintà Mercader

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Coderch Serrat. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve, d’Olot.

ROSES

Keith Glazzard

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Alisa Lobashkoba. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Àngel Valentí Angelats

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Planella Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, al tanatori Mémora de Salt.

SANT HILARI SACALM

Carmen Linares Molina

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Tomás López Vela. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANTA CRISTINA D’ARO

Joan Ferriol Albertí

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Asunció Castelló Miquel. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

TORTELLÀ

Dolors Quer Corcoy

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Florenci Serrat Dilmé. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria, de Tortellà.

TEMES

