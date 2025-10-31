Necrològiques de l'1 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BANYOLES
Magdalena Pagès Garcia
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Vinyoles Montgé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BÀSCARA
Gemma Ricart Cervós
Ha mort als 65 anys. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Mª Teresa Rovira Blanch
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Martin Cortada Font. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Mogens Kragh Berthelsen
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Anna María Molist Ventura i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Joan Escuder i Lladó
Ha mort als 85 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Emilia Zafra Gómez
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Roque Ruiz Cantero. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLAMBILLES
Consol Vilà Torras
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Emili Tolosa Viñolas. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
LLANÇÀ
Amanda Fulcarà Gironés
Ha mort als 95 anys. Era vídua i tenia una filla. Residia a Llançà.
OLOT
Concepción Lobato Labrador
Ha mort als 78 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 9 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Dolors Quintà Mercader
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Coderch Serrat. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve, d’Olot.
ROSES
Keith Glazzard
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Alisa Lobashkoba. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Àngel Valentí Angelats
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Planella Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, al tanatori Mémora de Salt.
SANT HILARI SACALM
Carmen Linares Molina
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Tomás López Vela. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SANTA CRISTINA D’ARO
Joan Ferriol Albertí
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Asunció Castelló Miquel. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
TORTELLÀ
Dolors Quer Corcoy
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Florenci Serrat Dilmé. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria, de Tortellà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho