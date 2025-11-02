Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Magdalena Pagès Garcia

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Vinyoles Montgé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Xavi Calsina Caulas

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Lourdes Juscafresa Masdevall. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bàscara

Gemma Ricart Cervós

Ha mort als 65 anys. Residia a Bàscara. Tenia dos fills. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Cadaquès

Agustí Baró Rubiés

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Lluïsa Guerra i tenia tres fills. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la funerària Empordanesa-Áltima de Figueres.

Camallera

Jaume Casas Compte

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Nativitat Genover Roig. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Corçà

Bernabé Alcalá- Bejarano Ábalos

Ha mort als 56 anys. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge a les 10 del matí, a la parroquia Sant Julià I Santa Basilissa de Corça.

Girona

Joan Escuder i Lladó

Ha mort als 85 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Carlos González Micolau

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Gloria Sánchez Cano. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

La Pera

Carole Dawn Hopkins Best

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà el dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Lloret de Mar / Sant Feliu de Guíxols

Joan Reixach Masgrau

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Cristina Tomas Marques i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Lloret de Mar

Maria Rosa Argelés Alimany

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Rafael Ramos Polo. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Maçanet de la Selva

María Isabel Santos

Ha mort als 75 anys. Era casada amb José Rando Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Dolors Quintà Mercader

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Coderch Serrat. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve, d’Olot.

Teresa Teixidó Molina

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Estragués Giralt i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Maria Martín Gallardo

Ha mort als 87 anys. Era Vídua de Juan Trujillo Haro i tenia vuit fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Roses

Keith Glazzard

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Alisa Lobashkoba. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

Maria Rigau Arnau

Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Cristina d'Aro

Joan Ferriol Albertí

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Asunció Castelló Miquel. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Núria López Vallés

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Madrenys Caballé. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Vidreres

Rita Brunet Prujà

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Salvador Madrenys Caballé. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents