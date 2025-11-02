Necrològiques del 2 de novembre de 2025
Banyoles
Magdalena Pagès Garcia
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Vinyoles Montgé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Xavi Calsina Caulas
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Lourdes Juscafresa Masdevall. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bàscara
Gemma Ricart Cervós
Ha mort als 65 anys. Residia a Bàscara. Tenia dos fills. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Cadaquès
Agustí Baró Rubiés
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Lluïsa Guerra i tenia tres fills. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la funerària Empordanesa-Áltima de Figueres.
Camallera
Jaume Casas Compte
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Nativitat Genover Roig. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Corçà
Bernabé Alcalá- Bejarano Ábalos
Ha mort als 56 anys. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge a les 10 del matí, a la parroquia Sant Julià I Santa Basilissa de Corça.
Girona
Joan Escuder i Lladó
Ha mort als 85 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Carlos González Micolau
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Gloria Sánchez Cano. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
La Pera
Carole Dawn Hopkins Best
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà el dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Lloret de Mar / Sant Feliu de Guíxols
Joan Reixach Masgrau
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Cristina Tomas Marques i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Lloret de Mar
Maria Rosa Argelés Alimany
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Rafael Ramos Polo. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Maçanet de la Selva
María Isabel Santos
Ha mort als 75 anys. Era casada amb José Rando Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Dolors Quintà Mercader
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Coderch Serrat. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve, d’Olot.
Teresa Teixidó Molina
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Estragués Giralt i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Maria Martín Gallardo
Ha mort als 87 anys. Era Vídua de Juan Trujillo Haro i tenia vuit fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Roses
Keith Glazzard
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Alisa Lobashkoba. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Maria Rigau Arnau
Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Cristina d'Aro
Joan Ferriol Albertí
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Asunció Castelló Miquel. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí
Núria López Vallés
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Madrenys Caballé. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Vidreres
Rita Brunet Prujà
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Salvador Madrenys Caballé. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vidreres.
