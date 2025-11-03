Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AGULLANA

Felip López Rodriguez

Era casat amb MªDolors Campà Planas i tenia dues filles. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Agullana.

ANGLÈS

Salvador Herranz Arias

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Balañá Vicente i tenia dues filles. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la sala cerimònies Tanatori Mémora de Salt.

BORDILS

Marina Rigau Mercader

Ha mort als 91 anys. Era vidua de Jordi Oliver Llobet. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

CORÇÀ

Ignacio Carrasco Rodriguez

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Julià I Santa Basilissa de Corçà.

GIRONA

Rosa Maria Rutllant Pla

Ha mort als 88 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Fèlix. de Girona

Enriqueta Aldea Marco

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Emilio Santed Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Tania Castillo Piedra

Ha mort als 23 anys. Era soltera. Residia a Jauja - Lucena. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LA PERA

Carole Dawn Hopkins Best

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà el dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR/SANT FELIU DE GUÍXOLS

Joan Reixach Masgrau

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Cristina Tomas Marques i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’esglesia parroquial del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

LLORET DE MAR

Maria Rosa Argelés Alimany

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Rafael Ramos Polo. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MAÇANET DE LA SELVA

María Isabel Santos

Ha mort als 75 anys. Era casada amb José Rando Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

OLOT

Dolors Quintà Mercader

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Coderch Serrat. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve, d’Olot.

Teresa Teixidó Molina

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Estragués Giralt i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Maria Martín Gallardo

Ha mort als 87 anys. Era Vídua de Juan Trujillo Haro i tenia vuit fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Aurelia Moreno Fernández

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Miguel Ortiz García. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Otilia Lecha Robledo

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Jofra Serra. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

PORQUERES

Joaquin Durall Pinós

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Puig Bisbal. Residia a Porqueres.

SALT

Ramona Serrano Soldado

Ha mort als 89 anys. Era vidua de Diego Aguilera Trujillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Rigau Arnau

Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Salvador Herranz Arias

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Balañá Vicente. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Núria López Vallés

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Sebastià Tauler Costa. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Rosendo Masferrer Sais

Ha mort als 95 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

VILAMALLA

Felipe Hernández Belmonte

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Bienvenida Oller García i tenia quatre fills. Residia a vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

