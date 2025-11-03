Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Girona

Banyoles

Robert Hernández Codina

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Albella Breva. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bordils

Marina Rigau Mercader

Ha mort als 91 anys. Era vidua de Jordi Oliver Llobet. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Girona

Enriqueta Aldea Marco

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Emilio Santed Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Jose Aranda Martínez

Ha mort als 52 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Francisco Reyes Baena · «Xicu»

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Soledad Bautista Manzano. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Tania Castillo Piedra

Ha mort als 23 anys. Era soltera. Residia a Jauja - Lucena. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

La Pera

Carole Dawn Hopkins Best

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Lluïsa Grau Boschsacoma

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Joan Puig Domingo. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.

Olot

Celedonio Arjona Aguilera

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Manuela Lobato Parejo. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Porqueres

Joaquin Durall Pinós

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Puig Bisbal. Residia a Porqueres.

Salt

Ramona Serrano Soldado

Ha mort als 89 anys. Era vidua de Diego Aguilera Trujillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Manuela del Nozal Arroyo

Ha mort als 104 anys. Era vídua d’Antonio Mesa Ayala. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Dolores Romero Sánchez

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Álvarez Castillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Vidreres

Lluís Batllosera Riera

Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

Vilatenim

Marcos Villegas

Ha mort als 41 anys. Era casat amb Leticia. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

