Necrològiques del 4 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Robert Hernández Codina
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Albella Breva. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bordils
Marina Rigau Mercader
Ha mort als 91 anys. Era vidua de Jordi Oliver Llobet. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.
Girona
Enriqueta Aldea Marco
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Emilio Santed Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Jose Aranda Martínez
Ha mort als 52 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Francisco Reyes Baena · «Xicu»
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Soledad Bautista Manzano. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Tania Castillo Piedra
Ha mort als 23 anys. Era soltera. Residia a Jauja - Lucena. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
La Pera
Carole Dawn Hopkins Best
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Lluïsa Grau Boschsacoma
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Joan Puig Domingo. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.
Olot
Celedonio Arjona Aguilera
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Manuela Lobato Parejo. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Porqueres
Joaquin Durall Pinós
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Puig Bisbal. Residia a Porqueres.
Salt
Ramona Serrano Soldado
Ha mort als 89 anys. Era vidua de Diego Aguilera Trujillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Manuela del Nozal Arroyo
Ha mort als 104 anys. Era vídua d’Antonio Mesa Ayala. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Dolores Romero Sánchez
Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Álvarez Castillo. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Vidreres
Lluís Batllosera Riera
Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
Vilatenim
Marcos Villegas
Ha mort als 41 anys. Era casat amb Leticia. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
