Necrològiques del 5 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Borrassà
Martin Caballero Gavilanes
Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Adolfina Martínez Álvarez. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Cervià de Ter
Cesari Planas Bach
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Carme Juanola Quintana. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
Fornells de la Selva
Marc Marturià Planas
Ha mort als 46 anys. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Garriguella
Rita Batllori Parés
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Jaume Barceló. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan Baptista de Palau-Saverdera.
Girona
Jose Aranda Martínez
Ha mort als 52 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Dolors Gonzalo Rodríguez
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Josep Pardàs Bufías. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L'Escala
Josep Soles Andreu
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Carme Poch Tarrés. Residia a l’Escala. Serà incinerat avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
La Pera
Carole Dawn Hopkins Best
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Lluïsa Grau Boschsacoma
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Joan Puig Domingo. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.
Les Preses
Domingo Escobar García
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Enriqueta Martí Nogué. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.
Roses
Rosa Flores Perez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.
Sant Joan les Fonts
Joaquim Ferrer Teixidor
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Núria Batchellí Grangou. Residia a Sant Joan de les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
