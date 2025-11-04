Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Borrassà

Martin Caballero Gavilanes

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Adolfina Martínez Álvarez. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Cervià de Ter

Cesari Planas Bach

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Carme Juanola Quintana. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.

Fornells de la Selva

Marc Marturià Planas

Ha mort als 46 anys. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Garriguella

Rita Batllori Parés

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Jaume Barceló. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan Baptista de Palau-Saverdera.

Girona

Jose Aranda Martínez

Ha mort als 52 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Dolors Gonzalo Rodríguez

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Josep Pardàs Bufías. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L'Escala

Josep Soles Andreu

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Carme Poch Tarrés. Residia a l’Escala. Serà incinerat avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

La Pera

Carole Dawn Hopkins Best

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Josep Maria Vilà Cortasa. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Lluïsa Grau Boschsacoma

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Joan Puig Domingo. Residia a La Pera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de La Pera.

Les Preses

Domingo Escobar García

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Enriqueta Martí Nogué. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Les Preses.

Roses

Rosa Flores Perez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.

Sant Joan les Fonts

Joaquim Ferrer Teixidor

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Núria Batchellí Grangou. Residia a Sant Joan de les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents