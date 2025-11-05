Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Sebastià Pugnau

Sebastià Pugnau / .

Teresa Alabert

Teresa Alabert / .

Andrés García

Andrés García / .

Jan Arijón

Jan Arijón / ,

Calella de Palafrugell

Lola Corredor Pareras

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Galí. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Calella de Palafrugell.

Figueres

Paquita Solà Subirà

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Pedro Pujol Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Fornells de la Selva

Marc Marturià Planas

Ha mort als 46 anys. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Dolors Gonzalo Rodríguez

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Josep Pardàs Bufías. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Teresa Alabert Rovira

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Coll Blasi. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal.

Xavier Blanco Domínguez

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Reinalda Pons Giménez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sebastià Puignau Mallol

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Dolors Miàs Ribas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Lladó

Joaquim Gironès Masó

Ha mort als 86 anys. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Llagostera

Carmen Mejías Lozano

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francisco Lort Moreno. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Llagostera.

Mont-ras

Rafaela Martín Zorrilla

Ha mort als 92 anys. Era vidua de Mariano Téllez Vicente. Residia a Mont-Ras. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Olot

Antonia Rodríguez Gallardo

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Sánchez Lombarte. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Estefanía Iglesias Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Felipe Manzano Manzano. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Isidre Colomer Calm

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Mercè Solés Ventura. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Maria Llinas Valmaña

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Torreyas Vergoñós. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

Roses

Rosa Flores Perez

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.

Salt

Jan Arijón Freixas

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Anna Maria González Odena. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Andrés García Roca

Ha mort als 84 anys. Era casat. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

Santa Pau

Regina Bril·li Soy

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Orri Vila. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.

Vilobí d'Onyar

Miquel Mató Boada

Ha mort als 74 anys. Era casat amb M. Àngels Martín Vilà. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

TEMES

