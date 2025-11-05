Necrològiques del 6 de novembre de 2025
Calella de Palafrugell
Lola Corredor Pareras
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Galí. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Calella de Palafrugell.
Figueres
Paquita Solà Subirà
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Pedro Pujol Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Fornells de la Selva
Marc Marturià Planas
Ha mort als 46 anys. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Dolors Gonzalo Rodríguez
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Josep Pardàs Bufías. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Teresa Alabert Rovira
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Coll Blasi. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal.
Xavier Blanco Domínguez
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Reinalda Pons Giménez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sebastià Puignau Mallol
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Dolors Miàs Ribas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Lladó
Joaquim Gironès Masó
Ha mort als 86 anys. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Llagostera
Carmen Mejías Lozano
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francisco Lort Moreno. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Llagostera.
Mont-ras
Rafaela Martín Zorrilla
Ha mort als 92 anys. Era vidua de Mariano Téllez Vicente. Residia a Mont-Ras. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Olot
Antonia Rodríguez Gallardo
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Sánchez Lombarte. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Estefanía Iglesias Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Felipe Manzano Manzano. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Isidre Colomer Calm
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Mercè Solés Ventura. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Maria Llinas Valmaña
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Torreyas Vergoñós. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
Roses
Rosa Flores Perez
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Felipe Santuy de Miguel. Residia a Roses.
Salt
Jan Arijón Freixas
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Anna Maria González Odena. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Andrés García Roca
Ha mort als 84 anys. Era casat. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
Santa Pau
Regina Bril·li Soy
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Orri Vila. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.
Vilobí d'Onyar
Miquel Mató Boada
Ha mort als 74 anys. Era casat amb M. Àngels Martín Vilà. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
