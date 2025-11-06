Necrològiques del 7 de novembre de 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bellcaire d’Empordà

Juan Jose Guibelalde Iñurritegui

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Glòria Folch Camps. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.

Breda

Jordi Badia Ardanuy

Ha mort als 62 anys. Era casat. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Breda

Calella de Palafrugell

Lola Corredor Pareras

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Galí. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Calella de Palafrugell.

Girona

Teresa Alabert Rovira

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Coll Blasi. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal.

Montserrat Julià Ardenuy

Ha mort als 97 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Salvador d’Horta de Girona.

Llagostera

Carmen Mejías Lozano

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francisco Lort Moreno. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Llagostera.

Pere López Álvarez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Marta Balasch Bayot. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Mollet de Peralada

Albert Barris Nadal

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mª Dolores Barris Barris. Residia a Mollet de Peralada La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.

Olot

Isidre Colomer Calm

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Mercè Solés Ventura. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Maria Hortensia Da Silva Quintana

Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Ernesto Reling Gillon. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al cementiri de Palamós.

Salt

Esteve Ferrer Vila

Ha mort als 71 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Lina Ibars Martinez

Ha mort als 66 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

