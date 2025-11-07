Necrològiques del 8 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Cassà de la Selva
Maria Carme Ramon Comaplà
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Macias Masó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Calonge
Montse Meca Clua
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Rabasó Vicente. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Girona
Montserrat Julià Ardenuy
Ha mort als 97 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Salvador d’Horta de Girona.
Teresa Mir Cros
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Oller Martí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
M.Carme Sánchez López
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Xavier Oller Alabert. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Félix Hernanz Benito
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Juana Maria Tejedor León. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Llagostera
María Paz Fervenza
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Salvador Ortega Pérez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
Llançà
María Guanter Pagés
Ha mort als 90 anys. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
Olot
Àngela Expósito Morente
Ha mort als 93 anys. Residia a Toulouse. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Marcelo Ruiz Giménez
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Dolores Cruz Lara. Residia a Palafrugell. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Maria Hortensia Da Silva Quintana
Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Ernesto Reling Gillon. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al cementiri de Palamós.
Paquito Lloret Palomares
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Dolors Subirós. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Riudellots de la Selva
Jordi Ramos Fernández
Ha mort als 46 anys. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Salt
Esteve Ferrer Vila
Ha mort als 71 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Lina Ibars Martinez
Ha mort als 66 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Francesc Sala Soler «Xicu»
Ha mort als 45 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’ 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Sarrià de Dalt
Pepita Riera Brun
Ha mort als 77 anys. Era vídua de Salvador Tarradas Juanola. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Subscriu-te per seguir llegint
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous