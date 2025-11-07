Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Carmen Machío

Carmen Machío / .

Francesc Sala

Francesc Sala / .

M. Carme Sánchez

M. Carme Sánchez / .

Teresa Mir

Teresa Mir / .

Cassà de la Selva

Maria Carme Ramon Comaplà

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Macias Masó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Calonge

Montse Meca Clua

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Rabasó Vicente. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Girona

Montserrat Julià Ardenuy

Ha mort als 97 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Salvador d’Horta de Girona.

Teresa Mir Cros

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Oller Martí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

M.Carme Sánchez López

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Xavier Oller Alabert. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Félix Hernanz Benito

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Juana Maria Tejedor León. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Llagostera

María Paz Fervenza

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Salvador Ortega Pérez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

Llançà

María Guanter Pagés

Ha mort als 90 anys. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

Olot

Àngela Expósito Morente

Ha mort als 93 anys. Residia a Toulouse. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Marcelo Ruiz Giménez

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Dolores Cruz Lara. Residia a Palafrugell. La cerimònia serà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Maria Hortensia Da Silva Quintana

Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Ernesto Reling Gillon. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al cementiri de Palamós.

Paquito Lloret Palomares

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Dolors Subirós. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Riudellots de la Selva

Jordi Ramos Fernández

Ha mort als 46 anys. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Salt

Esteve Ferrer Vila

Ha mort als 71 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Lina Ibars Martinez

Ha mort als 66 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Gregori

Francesc Sala Soler «Xicu»

Ha mort als 45 anys. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’ 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Dalt

Pepita Riera Brun

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Salvador Tarradas Juanola. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

