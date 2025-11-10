Necrològiques del 10 de novembre de 2025
Girona
Dolores Josefa Armenteros López
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Cruz Benítez i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda al tanatori Mémora de Girona.
Joan Fontàs Soler
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Anna Guillamet Perpiñà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Josep de Girona.
Josep Ribera Frontera
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joana Masó Viñas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Roses
Andrea Pulido Salgado
Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
Salt
Joan Soler Casellas
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Magdalena Ferrer Almar. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
María Lucendo Criado
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ballvé Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Ullà
Núria Felip Vilà
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Payet Oliver. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
