Necrològiques del 10 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Dolores Josefa Armenteros López

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Cruz Benítez i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda al tanatori Mémora de Girona.

Joan Fontàs Soler

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Anna Guillamet Perpiñà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Josep de Girona.

Josep Ribera Frontera

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joana Masó Viñas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Roses

Andrea Pulido Salgado

Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

Salt

Joan Soler Casellas

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Magdalena Ferrer Almar. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

María Lucendo Criado

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ballvé Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Ullà

Núria Felip Vilà

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Payet Oliver. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

